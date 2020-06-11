Камери МВС зафіксували новий антирекорд швидкості на трасі Київ-Харків

Гліб Іванов Суспільство 13:18, 11.06.2020

За минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Як розповіли на сторінці Міністерства внутрішніх справ України, найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097*** – 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Водночас найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000***. За даними МВС, він порушив швидкісний режим 7 разів.

Камери МВС зафіксували новий антирекорд швидкості на трасі Київ-Харків
Facebook/МВС

Очільник відомства Арсен Аваков у свою чергу зазначив, що за 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській області, кількість порушень знизилась удвічі.

Разом із тим, було сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1 млн 431 тисяч гривень.

Камери МВС зафіксували новий антирекорд швидкості на трасі Київ-Харків
Facebook/МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють лише швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

  • Антирекордсменом став водій Audi, який рухався по вулиці Олени Теліги у Києві 5 червня. Він мчав зі швидкістю 224 км/год.

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