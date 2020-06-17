Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості
Минулої доби, 16 червня, камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зазнімкували 41 автомобіль, який перевищив дозволену швидкість у 170 км/год.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Патрульної поліції України. Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW 330xi, ДНЗ – ВМ910***, який рухався зі 210 км/год., та автомобіля Audi А8 ДНЗ АА777***, який рухався зі швидкістю 208 км/год.
Обох порушників камери зафіксували на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год.
Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Passat із номерним знаком АА378***. Він порушував швидкісний режим 7 разів за минулу добу.
Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості
Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості
Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості
Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють лише швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.
Антирекордсменом став водій Audi, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві 5 червня. Він мчав зі швидкістю 224 км/год.