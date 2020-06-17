Минулої доби, 16 червня, камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зазнімкували 41 автомобіль, який перевищив дозволену швидкість у 170 км/год.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Патрульної поліції України. Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW 330xi, ДНЗ – ВМ910***, який рухався зі 210 км/год., та автомобіля Audi А8 ДНЗ АА777***, який рухався зі швидкістю 208 км/год.

Обох порушників камери зафіксували на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Passat із номерним знаком АА378***. Він порушував швидкісний режим 7 разів за минулу добу.

Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості

Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості

Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості

Камери МВС зафіксували 41 порушника за добу: названий антирекорд швидкості

Як повідомляв OBOZREVATEL: