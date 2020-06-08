Камери автофіксації на дорогах України відпрацювали тиждень: перші підсумки

Станом на 6 червня за перші п’ять днів роботи камери автоматичної фіксації перевищень швидкості на дорогах у Києві зафіксували 200 тисяч порушень.

Як розповів "Радіо Свобода" перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, щодня кількість випадків недотримання ПДР знижується.

"Якщо порівняти з попереднім періодом тестування системи, то в деякі дні кількість порушень сягала більш як 100 тисяч. Якщо говоримо про перший день роботи системи, то це було 57 тисяч, далі – менше", – зазначив він.

Камери автофіксації зафіксували чергові антирекорди

За словами Білошицького, наразі вдається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не виключають, що надалі можуть бути коливання у кількості порушень.

"У нас вже є кілька сотень оплат штрафів – це ті особи, які перевірили наявність штрафів у особистому кабінеті водія або на сайті МВС, і, не чекаючи листа, уже побачили й оплатили штраф", – додав чиновник.

Порушники-рекордсмени

Максимальна дозволена швидкість на кількох ділянках, де встановлені камери, – 110 км/год. Водночас система фіксувала перевищення швидкості навіть удвічі.

"Ми вже маємо певний пул порушників, які рухаються зі швидкістю 180-190 км/год, є рекорди у 208, 210 і навіть 220 км/год. Зрозуміло, що ми приділяємо підвищену увагу таким випадкам, тому що це досить зухвалі порушення. Момент отримання і момент контролю сплати штрафів такими порушниками для нас навіть має пріоритет", – повідомили в поліції.

Серед рекордсменів правоохоронці виділили навіть моделі автівок, зокрема BMW, Mercedes i Porsche.

Так, 6 червня камери автофіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільшою була швидкість у автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** – 208 км/год на автодорозі М06 Київ – Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год.

Водночас найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Hundai Sonata, ДНЗ AX493***. Він перевищував аж 10 разів за день.

Також камери зафіксували автомобіль Hyundai Santa Fe, ДНЗ AB085***, який порушив швидкісний режим дев'ять разів.

Як сплатити штраф

МВС запустило спеціальний додаток "Штрафи ПДР". Він доступний для Android, а версію для власників iOS обіцяють розробити вже найближчим часом.

"За допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Поки що камери фіксують лише перевищення швидкості, тож є два типи штрафів:

перевищення швидкості на понад 20 км/год – 255 гривень ,

перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень.

В поліції також наголошують, що для тих, хто оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Як розвиватимуть систему

Зараз у Києві працює 20 камер фіксації, ще 25 – у Київській області. Повний список камер із дозволеною швидкістю та місцерозташуванням опубліковано на сайті МВС. Найближчим часом планують встановити ще 220 систем на ключових автомагістралях України в місцях концентрації ДТП. Загалом державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року передбачає установку 643 камер для автомобільних доріг загального користування державного значення.

Функції системи розширюватимуть вже цього року. Зокрема, фіксуватиметься проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

Патрульна поліція України

Патрульна поліція України

Патрульна поліція України

Патрульна поліція України

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