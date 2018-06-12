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Камені з неба: на Україну обрушився величезний град. Опубліковані фото і відео

8.8тЧитати новину російською

У вівторок, 12 червня, в Ужгороді випав величезний град, розмір якого сягав кількох сантиметрів.

Відповідні фото та відео в соціальних мережах публікують жителі міста. З вигляду шматки льоду нагадували камені й тенісні м'ячі.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, 12 червня в Україні збережеться тепла погода, проте в більшості областей очікуються грози, град і шквали.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

Місце
УкраїнаУжгород
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