Камені з неба: на Україну обрушився величезний град. Опубліковані фото і відео

У вівторок, 12 червня, в Ужгороді випав величезний град, розмір якого сягав кількох сантиметрів.

Відповідні фото та відео в соціальних мережах публікують жителі міста. З вигляду шматки льоду нагадували камені й тенісні м'ячі.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, 12 червня в Україні збережеться тепла погода, проте в більшості областей очікуються грози, град і шквали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.