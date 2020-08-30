Календар садівника-городника на вересень 2020: коли та що саджати й удобрювати

Анна Паскевич Суспільство 04:12, 30.08.2020

Місячний календар садівника і городника на вересень 2020 року допоможе найкращим чином розпланувати роботи на землі з урахуванням фаз Місяця.

Так, у перший місяць осені займаються не лише збором урожаю: в садах обрізають дерева, чагарники, висаджують саджанці та вносять добрива. Докладний місячний посівний календар публікує OBOZREVATEL.

Місячний посівний календар на вересень 2020 року

  • 1-4 вересня. У ці дні можна приступити до підготовки ділянки до зими: прополоти, перекопати землю, посадити дрібні чагарники.

  • 5-8 вересня підходять для дрібних посівів: зелені, редиски, моркви, часнику, чагарників. Можна зробити обрізання дерев та зібрати урожай.

  • 9-13 вересня. У ці дні можна зайнятися консервацією соків, збором цілющих трав, обрізанням вусів у суниці. Також можна видалити старі кореневища у кущів, сухі гілки дерев, обробивши зрізи варом.

У вересні на ділянках висаджують саджанці, збирають урожай, обрізають дерева і чагарники
Pixabay

  • 14-17 вересня сприятливі для збору врожаю овочів і фруктів, а також прополки і перекопування землі. Однак робити консервацію не рекомендується – вона буде погано зберігатися.

  • 18-19 вересня підходять для посадки і пересадки рослин, боротьби зі шкідниками. Сприятливий час для посадки суниці і витких квітів.

  • 20-24 вересня сприятливі для роботи в саду і городі. Можна заготовлювати і садити рослини.

  • 25 вересня – сприятливий день для збору врожаю коренеплодів.

  • 26-30 вересня. Гарний час для перекопування ділянки, боротьби з шкідниками, збору врожаю фруктів. Також можна робити заготовки на зиму, готувати домашнє вино і наливки.

Несприятливі дні для посівів і посадок

2, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 17, 26, 27, 28 вересня не рекомендується займатися посівами, посадками та пересадками.

Посівний календар на вересень 2020 року: сприятливі дні
zelenasadyba.com.ua
Місячний календар садівника-городника на вересень 2020 року: сприятливі дні
zelenasadyba.com.ua
Посівний календар на вересень 2020 року: несприятливі дні
zelenasadyba.com.ua

Раніше OBOZREVATEL публікував церковний православний календар на вересень 2020: які свята відзначаються.

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