Две истории о том, как радикально мода поменялась на скачках. И о том, каких женщин считали полуголыми.

1. В 1908 году публика, собравшаяся на ипподроме Лоншан в Париже, была шокирована нарядами трёх дам. В этот же день газеты обвинили женщин, одетых в синее, белое и коричневое платья, в том, что они явились на скачки практически полуголыми, и назвали их наряды уродливыми. Платья настолько облегали фигуры девушек, что оскорбленные жены в спешке уводили своих мужей и сыновей прочь.

Дело в том, что в начале 20 века нижнее белье женщин состояло из полноценного корсета, юбки и сорочки. А модели, которые предложила парижская портниха Маргэйн-Лакруа, подразумевали практически полное отсутствие этих элементов туалета. Но именно эти три платья радикально изменили моду двадцатого века.

2. В 1965 году одна из первых супермоделей Джин Шримптон посетила Австралию. Организаторы заплатили ей за двухнедельный визит огромные деньги – £ 2000. Для сравнения: The Beatles заработали только £ 1500 за турне по Австралии годом раньше.

30 октября Шримптон приехала на скачки за Кубок Мельбурна. Когда она вошла в здание ипподрома, наступила гробовая тишина. А потом возмущенные зрители начали свистеть. Первая причина очевидна – супермодель позволила себе надеть платье на целых 10 сантиметров (!) выше колена. Фотографы старались снять модель с нижней точки, чтобы ее юбка казалась еще короче.

Но было еще три аксессуара, которые не надела Джин Шримптон. При посещения светского мероприятия такого уровня были обязательны чулки, перчатки и шляпа

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