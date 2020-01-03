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3 січня • оновлено в 07:43
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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Какая разница, в какой стране жить, если она заасфальтирована!

2.6т
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Меня, видимо, начали активно репостить где-то на зеленых группах. Любители Владимира Александровича прям толпами последние пару дней валят. Все с теми же тезисами - свалил, не учи нас жить. И вообще пиши про своего Путина.

Самые продвинутые используют тезис "ты предал свой народ, предатель"

Ну, этих, особо одаренных, которые желают, чтобы я вместе со своим народом мочил их, дебилов, на танках, оставим в покое. Это уже не лечится.

Что касается "пиши про своего Путина" - повторю в сотый раз.

Это именно ваш президент начал программу возвращения соотечественников. Я - БабченКО. Я украинец. Я вернулся на историческую родину. Во-вторых, именно ваш президент начал программу облегченного получения гражданства преследуемым россиянам.

Я и соотечественник и преследуемый россиянин.

Страйк.

Привет, сограждане! Целуйте меня в гузку! Я пришел!

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Чем вы не довольны-то? Или вы против указов Самого Великого Лидера Современности?

Ну, а что касается "свалил, не учи нас жить"...

Во-первых, конечно, адово дежа вю. Вы точно не мышебратья, друзья мои? Впрочем, в этот раз дежа вю вызывает уже только смех.

А во-вторых...

Бубочки, только вчера ваш президент сказал - какая разница, в какой стране жить, если она освещена и заасфальтирована.

Вы, может, с Бубочкой не согласны?

Так ты, может, еще и порохобот, падла?

В глаза смотреть!

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
А вы ещё радовались, что СБУшники его не взаправду грохнули.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Фига у вас дегенераты герои )))) .
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какой-то бессвязный поток бессознательного.
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