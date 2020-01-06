"Какая разніца?" Українець потужно відповів Зеленському "Заповітом" і підірвав мережу

Український сегмент Facebook підірвала альтернативна версія "Заповіту" поета Тараса Шевченка, присвячена новорічному привітанню президента Володимира Зеленського.
Автором саркастичного вірша є піаніст з України Павло Гінтов. Всього за три доби з моменту публікації в Facebook "заповіт Зеленського" зібрав понад чотири тисячі вподобань і дві тисячі поширень.
Як відомо, у новорічній промові президент України сказав, що "неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована", а також "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину". При цьому Володимир Зеленський закликав українців до єдності.
Український піаніст відповів Зеленському на "какуюразніцу"
Колаж
Гінтова, як і більшість громадян України, розлютили такі слова. Він у віршованій формі відповів очільнику держави на "какуюразніцу".
Пост піаніст прокоментував лаконічно: "У Шевченка могли бути будь-які погляди (і взагалі – це не суттєво).
Нижче наводимо повний текст "Заповіту" від Павла Гінтова мовою оригіналу:
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прериї чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
Кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
"Заповіт" імені Зеленського викликав бурхливу реакцію в мережі.
"Це шедевр, знімаю капелюха!", "Геніально!", "Сильна відповідь какойразніце", "Це заповіт Зеленського", – захоплено пишуть українці.
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
новорічне привітання Володимира Зеленського посварило українців. Президенту нагадали, що Путін – не Юзік, і війну з Росією неможливо закінчити мирно.
ветерани АТО звернули увагу, що Зеленський привітав з Новим роком главу РФ, однак проігнорував українських військових на Донбасі.
пізніше в новорічному зверненні президента України знайшли плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?"
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