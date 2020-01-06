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6 січня • оновлено в 17:49
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"Какая разніца?" Українець потужно відповів Зеленському "Заповітом" і підірвав мережу

4.8т
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Український сегмент Facebook підірвала альтернативна версія "Заповіту" поета Тараса Шевченка, присвячена новорічному привітанню президента Володимира Зеленського.

Автором саркастичного вірша є піаніст з України Павло Гінтов. Всього за три доби з моменту публікації в Facebook "заповіт Зеленського" зібрав понад чотири тисячі вподобань і дві тисячі поширень.

Як відомо, у новорічній промові президент України сказав, що "неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована", а також "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину". При цьому Володимир Зеленський закликав українців до єдності.

Український піаніст відповів Зеленському на "какуюразніцу"

Український піаніст відповів Зеленському на "какуюразніцу"

Колаж

Гінтова, як і більшість громадян України, розлютили такі слова. Він у віршованій формі відповів очільнику держави на "какуюразніцу".

Пост піаніст прокоментував лаконічно: "У Шевченка могли бути будь-які погляди (і взагалі – це не суттєво).

Нижче наводимо повний текст "Заповіту" від Павла Гінтова мовою оригіналу:

Як умру, то поховайте

Мене, де завгодно.

В Каневі, в Стрию, в Варшаві,

В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,

Прериї чи гори.

Запустіть мене у космос

Або киньте в море.

І під прапором - байдуже,

Кольору якого -

Пригадайте знамените

Незле тихе слово:

Що, напевно, не важливо

В пекло чи до раю,

Якщо є асфальт і світло,

Разніца какая?

"Заповіт" імені Зеленського викликав бурхливу реакцію в мережі.

"Це шедевр, знімаю капелюха!", "Геніально!", "Сильна відповідь какойразніце", "Це заповіт Зеленського", – захоплено пишуть українці.

"Какая разніца?" Українець потужно відповів Зеленському "Заповітом" і підірвав мережу

Скріншот коментарів

"Какая разніца?" Українець потужно відповів Зеленському "Заповітом" і підірвав мережу

Скріншот коментарів

"Какая разніца?" Українець потужно відповів Зеленському "Заповітом" і підірвав мережу

Скріншот коментарів

"Какая разніца?" Українець потужно відповів Зеленському "Заповітом" і підірвав мережу

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Майя Лісовська
Тема
Новий рік
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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hunt andres
hunt andres
"Всего за три сутки".. Обоз, вы по гуглу- транслэйт работаете? УДОДЫ.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зе озвучил планы глобалистов, которые его поставили осуществлять и которые проводятся по всему миру. В этих планах действительно предусмотрено объединение государств и размытие государственной идентичности. Об этом пишут открыто и Зе просто вслух сказал что думает. А для него Украина вообще не этническая родина, так что незачем возмущаться - всё идёт по плану и в этом плане Украины как государства нет.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ...правда без всяких оскорблений...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, И чё минусовать моему комменту? Правда не всегда приятная, но в моем комменте прада без всяких оскорблений.
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