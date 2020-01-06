"Какая разніца?" Українець потужно відповів Зеленському "Заповітом" і підірвав мережу

Український сегмент Facebook підірвала альтернативна версія "Заповіту" поета Тараса Шевченка, присвячена новорічному привітанню президента Володимира Зеленського.

Автором саркастичного вірша є піаніст з України Павло Гінтов. Всього за три доби з моменту публікації в Facebook "заповіт Зеленського" зібрав понад чотири тисячі вподобань і дві тисячі поширень.

Як відомо, у новорічній промові президент України сказав, що "неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована", а також "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину". При цьому Володимир Зеленський закликав українців до єдності.

Український піаніст відповів Зеленському на "какуюразніцу" Колаж

Гінтова, як і більшість громадян України, розлютили такі слова. Він у віршованій формі відповів очільнику держави на "какуюразніцу".

Пост піаніст прокоментував лаконічно: "У Шевченка могли бути будь-які погляди (і взагалі – це не суттєво).

Нижче наводимо повний текст "Заповіту" від Павла Гінтова мовою оригіналу:

Як умру, то поховайте

Мене, де завгодно.

В Каневі, в Стрию, в Варшаві,

В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,

Прериї чи гори.

Запустіть мене у космос

Або киньте в море.

І під прапором - байдуже,

Кольору якого -

Пригадайте знамените

Незле тихе слово:

Що, напевно, не важливо

В пекло чи до раю,

Якщо є асфальт і світло,

Разніца какая?

"Заповіт" імені Зеленського викликав бурхливу реакцію в мережі.

"Це шедевр, знімаю капелюха!", "Геніально!", "Сильна відповідь какойразніце", "Це заповіт Зеленського", – захоплено пишуть українці.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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