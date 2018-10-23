Если после фильма "Киборги" я написала, что он разрывает в клочья, то я даже не знаю, в каком состоянии нахожусь после просмотра "Донбасса" Лозницы..) Несколько раз хотелось встать и уйти. И не потому, что фильм плохой, наоборот, потому что он настолько хорош, и хорош своей реалистичностью, что смотреть тяжело, вспоминается волонтёрство в центре помощи переселенцам, когда в день десятки звонков на горячую линию с просьбой помочь и рассказами о том, как оно там - в бомбоубежищах... Вспоминается сколько ребят погибло, защищая Украину, рассказы о пытках и обо всем том, что происходит на Донбассе. Осознание того, что все показанное в фильме - реальность и продолжается и сейчас, делает просмотр почти невыносимым. Не знаю, может это я такая впечатлительная, но мне очень больно за свою страну, больно до слез.

Но кроме боли есть ещё одно чувство - злость. Злость из-за осознания того, что люди, показанные в фильме на самом деле такие - глупые, беспринципные, жестокие, и как с такими жить в одной стране - большой вопрос, ведь есть Россия, а есть украинцы, позволившие это все, и когда политики говорят о возврате территорий, никто не говорит о том, как возвращать людей, умы людей, загаженные глупостью и пропагандой, поправьте меня, если я ошибаюсь, но ни от одного политика я внятного плана не слышала. Хотя как после всего жить с такими людьми в одной стране, лично я понимаю плохо...

Правда, если проехаться по глубинке, то в большинстве своём ситуация будет не сильно отличаться, мало кто говорит об общей деградации, об отсутствии принципов у многих, а зачем? Такое население легче поддаётся манипулированию.В общем, в целом грустная картина, и грустное настроение. Но фильм сильный и глубокий с абсолютно филигранным и шикарным концом.

Так что рекомендую.