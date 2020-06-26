Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как жили советские богачи — то есть те, кто считался в СССР состоятельными людьми. Честно говоря, слово "богачи" здесь можно взять в кавычки — просто потому, что советское "богатство" не шло ни в какое сравнение с богатой жизнью в нормальных развитых странах — но чтобы не ставить каждый раз кавычки (за которые цепляется глаз при чтении) — обойдёмся без них.

В "бесклассовом" СССР, о котором рассказывала советская пропаганда, всё равно были те, кто имел больше — как правило это были советские номенклатурщики, подпольные миллионеры либо (мизерный процент) каких-нибудь провластных писателей или космонавтов. В сравнении с западными странами советские богачи были обычным средним классом (часто даже ближе к его нижней ступени), но при этом выделялись среди советской нищеты и серости — которая в СССР подавалась как великое достижение и норма жизни, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о жизни советских богачей.

Откуда брались советские богачи?

Для начала посмотрим, чем занимался советский богач в своей жизни и откуда он брал деньги на так сказать богатую жизнь. В СССР не существовало легального пути обогащения, кроме как прислуживания советской системе в том или ином виде. Если в развитой стране вы могли что-то изобрести, придумать какой-то новый товар, новый бизнес, сделать открытие или быть например хорошим стоматологом, и тем самым озолотиться — то в СССР у вас такой легальной возможности не было, государство запрещало вам заниматься тем, чем вы хотите, а за доллар в СССР давали не "67 копеек", а от 3 до 15 лет. Советское государство не признавало за вами право быть личностью и самостоятельно владеть результатами своего труда.

В общем, в совке у вас было только два пути обогащения — либо идти в партноменклатуру, либо заниматься всякими серыми схемами и подпольным производством. Совковые номерклатурщики верхне-среднего звена жили достаточно неплохо — за счёт остального населения им "бесплатно" выдавали шикарные (по советским меркам) квартиры, дачи и автомобили, плюс они снабжались продуктами в специализированных закрытых магазинах, для которых даже колбаса производилась в закрытых "номенклатурых" цехах — так что эти товарищи в Союзе жили относительно неплохо.

Второй путь обогащеия — это всякие "серые схемы", которые были построены чаще всего на удовлетворении потребностей обычных граждан, проблемы с которыми создала сама советская власть. Так, например, состояния делал тот, кто сидел "на дефиците" и имел отношение к торговле например мясом или неплохой обувью. Процветали и те, кто сидел в системе распределения — например люди, кто отвечал за распределение "бесплатных" квартир и продвижение "очередей" на автомобили — многие из них брали взятки, а на вопрос после принятия взятки "а вы точно поможете, не обманите?", часто отвечали — "ну что вы, не обману конечно, я же коммунист!".

Ещё наживали состояния (особенно в позднем СССР) те, кто шил в подпольных цехах или просто торговал джинсами, кроссовками, всякой модной одеждой и так далее. По сути это был обычный бизнес — но в совке он был запрещён, государство само создавало людям проблемы, и возникала вот такая уродливая, полуподпольная экономика. Опасаясь социальных бунтов, совковое государство смотрело на всё это сквозь пальцы — мы делаем вид, что не замечаем этого, а они делают вид, что строят коммунизм.

Две группы советских богачей (условно назовём их "номенклатурщики" и "подпольщики") жили почти одинаково неплохо — за тем лишь исключением, что вторые больше таились и старались не выставлять "богатство" напоказ. Ещё богатыми могли стать всякие актёры или известные конструкторы — но по отношению к основной массе населения это был мизер.

Быт советского богача.

Жил советский богач обычно в просторной квартире — как правило, не менее 3 или 4 комнат. Слишком больших квартир (как например в дореволюционном Петербурге) в СССР не строили, но даже 3-4 комнаты по сравнению с остальными убогими бесплатными 1-2 комнатными хрущёвками выглядели шикарными апартаментами. Номенклатурщики получали квартиры "бесплатно", а вот "подпольщики" часто изобретали всякие сложные схемы по обмену/разъезду/переезду либо просто несли огромную взятку в систему распределения жилья (от 3-5 тыс. рублей и выше).

Обставить квартиру считалось престижным всем заграничным — что номенклатурщики, что подпольщики трезво оценивали качество советского мебельного и другого производства, и старались заполучить мебель "оттуда". Вполне престижной считалась мебель из ГДР и Румынии — румынские секции и мягкие углы до сих пор продаются на Avito за какие-то безумные деньги постаревшими номенклатурщиками и подпольщиками — они часто не понимают, что сейчас эта мебель не имеет никакой ценности.

На стенах квартиры обязательно должны были быть дорогие (лучше несоветские) обои с полосочками и рисунком, на полу и стенах — ковры, а в сервантах и на стенах — предметы коллекционирования. Нормального рынка антиквариата в СССР не было, поэтому советские богачи собирали всякий хлам, который стал эрзацем антиквариата и считался "ценным" — скупался втридорога всякий хрусталь "богемия", по пятикратной цене покупались страшные люстры с висюльками, а по объявлениям в газетах разыскивались всякие старые ржавые буденновские сабли и сувенирные грузинские кинжалы — которые должны были изображать на ковре коллекцию оружия.

В особом почёте были рога и шкуры животных (особенно медвежьи), а в позднем совке стало модным коллекционировать иконы, в которых редко кто разбирался. В гостиной было можно установить книжные шкафы, книги в которые подбирались по цвету обложек и которые чаще всего никто потом не читал. Одежда должна была быть обязательно "дефицитной".

Когда в такой дом приходили гости — они считали своим долгом восхититься "богатством" обстановки, а хозяин (или, чаще, хозяйка) квартиры обязательно рассказывали, где, что и как они "достали", из какой западной страны привезена та или иная вещь и сколько она стоит — "вот эта люстра, это настоящая богемия! Привёз знакомый дипломат из Чехословакии, 800 рублей и 200 сверху!".

Если у советского богача был автомобиль — то как правило он демонстративно кичился его наличием а также качеством — если у него была "волга", то он мог презрительно посматривать на владельцев "жигулей", "москвичей" и тем более "запорожцев". Машина как правило парковалась в самом видном месте во дворе и украшалась признаками "богатства" её владельца — деревянными накидками-массажёрами на кресла, прозрачной насадкой из эпоксидной смолы с розочкой внутри на рычаг скоростей и "чёртиком" из капельниц на зеркале.

Вместо послесловия.

Как правило, советские богачи старались скопировать быт состоятельных дореволюционных городских семей — но на советской фактуре это выглядело смешно и нелепо, это была лишь дешевая имитация. И всё это ещё раз показывало сказочность "марксизма", который грезил о каком-то там "бессословном" обществе — в любом обществе всегда будут те, кто будет хотеть большего, кто будет получать удовольствие от того, что имеет больше других — такова природа человека. И в СССР существовали точно такие же сословия "богатеньких" как и на Западе — просто в совке "богатство" можно было получить не умом и талантом, а номенклатурной либо подпольной деятельностью.

А самое смешное и одновременно грустное произошло после конца СССР — советские богачи увидели, что в сравнении с развитыми странами, где люди владеют магазинами, акциями, заводами и пароходами — всё совковое "богатство" это такой же фейк, как "бесплатные квартиры" и "доллар по 67 копеек"...

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно) Встречали в СССР советских богачей?

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