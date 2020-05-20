Как выглядели 35-летние женщины 100 лет назад
Вы все, наверняка, видели толпы заботливых парней, которые без устали бегают по интернету, чтобы сообщить женщинам, что после 30, да что там, после 25 лет они – самые настоящие старухи! Что нужно торопиться выходить замуж, а то кто же потом возьмет перестарка. А после 35-40 лет уже не выделываться, и в случае разрыва идти за кого угодно, кто позовет. Хвататься за любую штанину, другого шанса не будет.
Сначала, признаюсь, эти люди вызывали у меня раздражение. Я не понимала, почему они обращаются к цветущим, привлекательным и миловидным женщинам с ужасными эпитетами типа "старуха". Зачем угрожают всем подряд кошками и что вообще у них в голове, кроме компоста. Однако сегодня у меня прояснилось. Мне на глаза попались несколько фотографий примерно 100-летней давности, сделанных беспристрастными фотографами для науки.
Вот несколько фотографий крестьянок, которые меньше века назад находились в том самом возрасте, которые нынешние тролли выбрали мишенью для своих атак. Женщинам на фото 35, 36 и 42 года. Выглядит они и правда пожившими. Суровые условия, в которых им приходилось жить, растить детей и работать, старили раньше срока. Не добавляли красоты и переживания, которых у забитых обществом бесправных крестьянок было, наверняка, немало.
Самое интересное состоит в том, что все эти крестьянки, судя по всему, были замужем. Оставшихся в девках, "засидевшихся" действительно оставалось крайне мало. Но разве это как-то влияло на женскую красоту?
Увы и ах, ни замужество, ни сто замужеств не может сделать женщину красивее и улучшить ее здоровье. Единственное, что действительно влияет на продолжительность "бабьего века" - это условия среды, что мы и наблюдаем на фотографиях. Находится женщина в тепле, работает по 8 часов в день, а не от зари до зари, минимально следит за своим питанием и бережет себя от переживаний – будет и в 40-летнем возрасте, который был приговором для наших пра-пра-прабабушек, красавицей.
Из этого выходит, что первое, о чем должна заботиться женщина любого возраста– не быть бесправной забитой женщиной, день и ночь занятой тяжелым физическим трудом. Если есть душевное равновесие, хорошее материальное положение и бытовой комфорт, тогда и женский век будет долгим, с мужем или без. Согласны?