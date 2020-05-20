Вы все, наверняка, видели толпы заботливых парней, которые без устали бегают по интернету, чтобы сообщить женщинам, что после 30, да что там, после 25 лет они – самые настоящие старухи! Что нужно торопиться выходить замуж, а то кто же потом возьмет перестарка. А после 35-40 лет уже не выделываться, и в случае разрыва идти за кого угодно, кто позовет. Хвататься за любую штанину, другого шанса не будет.

Сначала, признаюсь, эти люди вызывали у меня раздражение. Я не понимала, почему они обращаются к цветущим, привлекательным и миловидным женщинам с ужасными эпитетами типа "старуха". Зачем угрожают всем подряд кошками и что вообще у них в голове, кроме компоста. Однако сегодня у меня прояснилось. Мне на глаза попались несколько фотографий примерно 100-летней давности, сделанных беспристрастными фотографами для науки.

Вот несколько фотографий крестьянок, которые меньше века назад находились в том самом возрасте, которые нынешние тролли выбрали мишенью для своих атак. Женщинам на фото 35, 36 и 42 года. Выглядит они и правда пожившими. Суровые условия, в которых им приходилось жить, растить детей и работать, старили раньше срока. Не добавляли красоты и переживания, которых у забитых обществом бесправных крестьянок было, наверняка, немало.

Самое интересное состоит в том, что все эти крестьянки, судя по всему, были замужем. Оставшихся в девках, "засидевшихся" действительно оставалось крайне мало. Но разве это как-то влияло на женскую красоту?

Увы и ах, ни замужество, ни сто замужеств не может сделать женщину красивее и улучшить ее здоровье. Единственное, что действительно влияет на продолжительность "бабьего века" - это условия среды, что мы и наблюдаем на фотографиях. Находится женщина в тепле, работает по 8 часов в день, а не от зари до зари, минимально следит за своим питанием и бережет себя от переживаний – будет и в 40-летнем возрасте, который был приговором для наших пра-пра-прабабушек, красавицей.

Из этого выходит, что первое, о чем должна заботиться женщина любого возраста– не быть бесправной забитой женщиной, день и ночь занятой тяжелым физическим трудом. Если есть душевное равновесие, хорошее материальное положение и бытовой комфорт, тогда и женский век будет долгим, с мужем или без. Согласны?