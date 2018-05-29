О.М. — Все годы нашей независимости украинцам старательно навязывают комплекс вины, с каждым разом все громче утверждая, что в Украине разгул ксенофобии и расизма. Причем не на бытовом уровне, в виде единичных случаев, а как массовое явление, такое, которым срочно надлежит озаботиться государственным институциям, правозащитным организациям, о котором нужно кричать в Европе. Тыкать пальцами и кричать "да вы только посмотрите, кого вы приняли в свой союз, это же дикари!"

Угадайте с одного раза, кто этот комплекс нам навязывает и кто об этом кричит. Конечно же, наш заклятый сосед, которому евроинтеграционные процессы, происходящие в Украине, давно костью в глотке. Ведь они с каждым днем все больше отдаляют нас от сферы влияния Кремля. Поэтому все, что может дестабилизировать ситуацию внутри Украины, попутно изрядно подпортив ее имидж на Западе — только на руку плюгавому карлику. И ксенофобия является одним из тех беспроигрышных обвинений, на которые всегда очень болезненно реагирует Европа.

У нас в стране очень много проблем. У нас война, у нас трудно идущие реформы, у нас коррупция чиновников и поразительный инфантилизм граждан. Однако ксенофобия точно не относится к распространенным порокам нашего общества. Это как раз визитная карточка Залесья, которое упорно подбрасывает свой мусор на нашу кухню. Классическая проекция, когда обвиняешь другого в том, что присуще в первую очередь тебе самому.

Во времена совка стычки и конфликты на почве ксенофобии не были редкостью, особенно в молодежной студенческой среде, когда "местные" лупили "понаехавших" возле общежитий вузов. Массовые драки "стенка на стенку" были регулярными, как восход, и часто дикарски жестокими. С развалом эсэсэсэра и выходом Украины из сферы притяжения Кремля это явление стало у нас не таким массовым, а со временем почти затихло, не считая спорадических вспышек, в то время как в России ксенофобские настроения только усилились. Что, собственно, неудивительно, ведь около 20% населения Мордора составляют народы Кавказа и Поволжья, и это не считая мощного потока мигрантов, в основном из регионов Средней Азии.

В Украине расклад кардинально отличается. Трудовых мигрантов у нас мало, а 98% населения составляют этнические украинцы. Плюс беларусы, татары, евреи, русские, молдаване, которые за века совместного проживания взаимопроникли друг в друга настолько, что составляют теперь единую социально-культурную среду.

Если ксенофобия в Украине не становится массовой и не приживается, то ее нужно раздувать искусственно — решили в Кремле. Сначала заявить, что после Майдана власть захватили националисты. Потом достать из сундуков пыльные страшилки про бандеровцев, УПА, волынскую резню и прочие излюбленные киселевские фишки. А потом вывести на авансцену давно прикормленных гебней псевдонационалистов, которые будут по первому щелчку послушно создавать картинку для Запада (ультрарадикалы и сами подтянутся). А дальше все просто и обкатано уже до мелочей: бытовую ситуацию сделать политической, частный случай возвести в уровень системных явлений, развести зрителей на пещерные эмоции. Мы до сих пор остаемся обществом, чрезвычайно уязвимым к информационному влиянию извне. Мало того, в обществе, находящемся в перманентном стрессе из-за войны, существует определенный запрос на насилие. Кремль прекрасно знает об этой нашей слабости и не упустит возможности давить на эту болевую точку. Из всех стихийно-бытовых случаев насилия золушками из ФСБ тщательно выбираются, высеиваются именно те, где присутствует национальная компонента. И раздуваются до циклопических размеров. За последние четыре года это уже стало тенденцией. А если вспомнить о том, что европейские ультраправые чуть более, чем полностью контролируются ФСБ, картинка вырисовывается очень красноречивая.

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Из последних событий, буквально трехдневной давности — погром на рынке около станции метро “Лесная” в Киеве.

К.З. — Учитывая, что я очень много лет жила на разных континентах нашей многострадальной планеты, такие странные проявления как расизм, ксенофобия и прочие комплексы от меня очень далеки. Я человек-космополит и точно знаю, что существует четкая корреляция между данными отклонениями и уровнем интеллекта человека. Ну то есть вот чем глупее и примитивнее сабж, тем он более склонен судить людей не по их поступкам и другим личным действиям, а по составу крови, цвету кожи, языку общения, месту проживания и так далее. Умный знает — врождённые признаки, на которые сам человек не в состоянии никак повлиять, не могут быть маркером. Глупому же много проще жить во власти стереотипов.

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Теперь почему это так выгодно Кремлю. Не секрет, что спецслужбы РФ (ещё со времён СССР) всегда пытались максимально контролировать как можно больше ультра правых и ультра левых движений. Причём, в том числе вне своей территории. Противопоставляя их друг другу, было достаточно просто регулировать уровень эмоций в обществе. По сей день в мире достаточно много организаций, так или иначе имеющих отношения к Кремлю. И в Европе, и в Украине в том числе. Надо сказать, что украинцы по своему менталитету никогда не были склонными к проявлению резко националистических качеств. Даже в остром по политическим событиям 2014 году на выборах в Раду не прошла ни Свобода, ни Правый сектор. Да и в принципе процент сторонников подобных партий у нас стабильно колеблется на уровне около +- 5%.

Однако регулярно создавать картинку с так называемыми погромами и бурной поддержкой оных в соцсетях России очень выгодно. Почему? Тут попадание сразу в несколько целей. Во-первых, чистая политика. Государство не может контролировать радикалов, значит оно слабо. Последний инцидент на рынке "Лесном" давит именно на это. Не буду давать оценочных суждений этому случаю, скажу только, что я точно против решения подобных ситуаций таким путём. Насилие, беспредел и анархия никогда не приводят ни к чему, кроме ещё большего беспредела, крови, насилию и анархии. Все государства рушились именно так. Задумайтесь, а нам это точно выгодно во время войны с соседней страной?

Теперь о целях социальных. Люди, видя, как насилие остаётся безнаказанным, начинают к нему привыкать. А значит будут продуцировать его всё больше и больше во всех сферах своей жизни. Представляете, чем это может обернуться? Изучите вопрос, чтобы я тут сейчас не растекалась мыслью по древу на тысячи знаков. Но поверьте, ничего хорошего. Один из результатов подобной накачки — тутси и хуту. Таким образом мы медленно подошли к цели военной. Да, да — именно оно — гражданская война. Вот что в том числе нужно тем, кто накаляет уровень насилия в обществе. Нужно, чтобы мы тут уничтожили сами друг друга по максимуму. Чтобы показать картинки на западе и у себя в России и сказать — да вы только посмотрите на них! Это же настоящие дикари! Фашисты! Неандертальцы!

Говоря о проблеме — предлагаю решение. И пусть оно многим не понравится. Ребят, отрабатывающих политические заказы под прикрытием национализма, нужно успокоить. (И да, не надо мне рассказывать о справедливости, почему-то никто и не вспомнил о дедушке, насмерть забитом двумя нашими оголтелыми скотами в Днепре в тот же день, что и происшествие на "Лесном". Забитом НАСМЕРТЬ за то, что не дал срывать цветы. Ну и где наши доблестные защитнички, а? Отож). Так вот, их нужно успокоить. Напомнить, что мы живём в правовом государстве и с беспределом — только с конечной в тюрьме. Монополия на насилие должна принадлежать исключительно государству. Мешают цыгане, кавказцы и чернокожие? Говорите, что они совершают преступления? Полиция вам в помощь. А ваши чешущиеся руки найдут прекрасное применение в борьбе против настоящих врагов. Только вот не ошибитесь в следующий раз, они на тысячу километров севернее.

Не уничтожайте нашу страну. Не помогайте врагу. Остановитесь.