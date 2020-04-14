Великий театральный режиссёр Карл Казимир Теодор Майергольд (именно так Всеволода Мейерхольда звали при рождении) родился 9 февраля 1874 года в Пензе, в семье лютеранских немцев, отец Всеволода занимался виноделием. В 1890-х годах Мейерхольд закончит театрально-музыкальное училище и станет актёром недавно созданного Художественно-общедоступного театра, а позже начнёт заниматься режиссурой.

После 1917 года нарком просвещения Луначарский приглашает Мейерхольда стать главой театра Наркомпросса, а в 1920-м году создаётся "Государственный театр имени Мейерхольда". В двадцатые годы постановки Всеволода Мейерхольда невзлюбил великий театрал и языковед — после чего придворная пресса начала травить Всеволода. Жена Мейерхольда, Зинаида Райх, не выдерживает и пишет письмо Сталину, в котором обвиняет того, что он мало разбирается в театральном искусстве. После этого театр сразу же закрыли, пише популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

20 июня 1939 года Всеволода Мейерхольда арестовывают по обвинениям в "шпионаже" на добрый десяток стран (включая Германию, Японию и Польшу), а Зинаиду Райх, которая попыталась протестовать против методов НКВД — просто убивают прямо в квартире. Мейерхольда же не просто убили, а долго и изощренно пытали. Вот что Всеволод писал Молотову из тюрьмы на Лубянке:

"Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические методы своих на меня воздействий и к ним присоединили еще так называемую "психическую атаку", то и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней..." "Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня — "У тебя малярия?" Такую тело мое обнаружило способность к нервной дрожи." "Следователь все время твердил, угрожая: "Не будешь писать (то есть сочинять, значит!?) будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного искромсанного тела." "Меня здесь били — больного шестидесятишестилетнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам ( сверху, с большой силой) и по местам от колен до верхних частей ног. И в следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Меня били по спине этой резиной, меня били по лицу размахами с высоты."

Замучанного Мейерхольда расстреляли 2 февраля 1940 года. И вот у меня вопрос ко всем любителям совка — СССР стал "великой страной с самым вкусным в мире мороженым" до убийства Мейерхольда или немножко попозже?