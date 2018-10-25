Ровно 80 лет назад, 24 октября 1938 года родился великий писатель Венедикт Васильевич Ерофеев, больше известный читателю по имени Веничка Ерофеев. Ерофеев известен тем, что в 1969 году написал гениальный роман-поэму "Москва-Петушки", в которой отлично показал реалии советской жизни и тех самых "простых рабочих", которых всячески возвеличивала советская пропаганда, пишет популярный белорусский блогер Максим мирович в Facebook.

СССР в "Москва-Петушках" показан без пропагандистских прикрас и рассказов о вечно живом мёртвом деде — а ровно таким, каким видело Союз эпохи брежневского застоя большинство населения. Как хорошо написал публицист Дмитрий Быков, разбирая произведение Ерофеева — "Главная среда советской России — это, в сущности, одно огромное грязное Подмосковье, в котором всегда осень".

Все герои произведения Ерофеева пили — кто просто время от времени выпивал, а кто вёл такой "осознанно-алкоголический" образ жизни. Поэму "Москва-Петушки" запрещали в СССР за "очернение образа советского человека" — Ерофеева обвиняли в том, что он вместо образов героических и созидательных советских людей показывает в книге каких-то алкоголиков, "которые в общем-то не свойственны нашему образу жизни".

Однако на самом деле Ерофеев очень тонко уловил самую суть советской системы — она вся словно была создана для того, чтобы плодить алкашей. У людей в СССР не было никакого стимула для саморазвития, к алкоголикам было толерантное отношение, а все магазины все годы советской власти были набиты дешевым спиртным. И сегодня в посте мы все это прекрасно увидим.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный и правдивый рассказ о том, как советская власть спаивала собственное население.

Почему люди в СССР пили?

Фанаты СССР без устали рассказывают истории о том, что в СССР были якобы созданы все необходимые условия для саморазвития — дети ходили в развивающие кружки, взрослые посещали секции по волейболу и по изучению зарубежной литературы, а советская нация в целом была самой читающей на Земле.

Однако рассказчики этих историй забывают о главном — стимулом для любого саморазвития является какой-то достижимый и осязаемый результат. Скажем, качок пьёт стероиды и занимается по жесткой программе для того, чтобы выиграть соревнования, бизнесмен вкладывает деньги в своё дело, чтобы через несколько лет передать управление другим и жить безбедно и так далее.

Так вот — в СССР не было ровно никакого стимула для того, чтобы заниматься саморазвитием и как-то себя улучшать. Частный бизнес в стране был запрещён, и сколь инициативным вы бы ни были, сколько энергии вы бы не имели — всё равно вашим потолком была бы зарплата в 140, максимум в 200 рублей. Не было никакого стимула искать что-то новое, ходить на какие-то курсы, что-то изобретать — за любое, даже самое гениальное изобретение (которое озолотило бы вас на западе), вам максимум дали бы почётную грамоту и премировали бы путёвкой в дружественную Румынию.

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Именно эта серая и одинаковая среда, где всё уже было решено и предопределено заранее, и из которой вы никак не могли выбраться, и толкала людей к бутылке. Зачем что-то читать, как-то улучшать свои навыки, если зарплату и так будут платить. Пьёшь на рабочем месте? Ничего, с работы не уволят — в СССР не должно быть безработных, это лучшее государство в мире! А там и до пенсии недалеко — она у нас гарантированная, и на выпивку точно хватит.

Словом, советская система напоминала большую казарму или концлагерь, где все граждане походили на заключенных, просто мотающих свой "жизненный срок" в бесконечной скуке, серости и однообразии. От этого люди и начинали пить.

Толерантное отношение к советским алкоголикам.

Помимо серости и предопределённости жизни, в развитии тотального советского алкоголизма было виновато также и достаточно толерантное отношение советской власти и общества в целом к алкоголикам, что отражалось даже в советских фильмах. Да, напрямую алкашей никто не восхвалял, но их всегда показывали как эдаких добродушных недотёп, которые "немножко перебрали", но скоро придут в норму. К совсем крепко "сидящим на стакане" мог придти в гости милиционер, который по-отечески журил оступившегося и призывал его к порядку — мол, пей, но в меру.

Точно такое же отношение к алкашам было и в любом трудовом коллективе. Хоть на большинстве заводов и висели плакаты вроде "Пьянству-бой!", "Долбанём спортом по спирту" или даже "Из рабочей гущи выгоним пьющих" — но это был просто фон, не имеющий к реальной жизни никакого отношения, никто никаки пьющих никуда выгонять не собирался. За алкоголизм не увольняли почти никого (вместо этого "ставили на вид" да пичкали бесконечными "строгими с предупреждением"), а мастера в цехах закрывали глаза на подвыпивших рабочих — главное, чтобы на смене не было никаких происшествий, и всё.

И такое же отношение к советским алкоголикам было и в остальном обществе. Про женщину, чей муж был горьким пьяницей, поднимающим руку на неё и на детей, говорили что-то вроде "Ну да, не повезло Люське, её Валерка позволяет себе больше обычного". Расторгать браки только лишь из-за алкоголизма мужа также не спешили ("бьёт — значит любит"), ведь в СССР должна быть лучшая в мире статистика по разводам.

В общем, никто с телеэкранов во всеуслышание не говорил о том, что алкоголизм — это наша гигантская проблема, с которой надо что-то делать. А не говорилось про это по одной простой причине — потому что договорились бы до того, что нужно менять советскую систему на что-то иное.

Как советская власть спаивала людей.

Фанаты СССР обычно падки на всякую конспирологию, вроде "Плана Даллеса" (который на самом деле является литературной цитатой из романа Анатолия Иванова "Вечный зов") — якобы есть какое-то тайное правительство рептилоидов, которое только и думает о том, как бы подпоить Васю с Челябинского механического завода, дабы тот не смог трезвой рукой ковать Величие СССР. Как именно это происходит — конспирологи не объясняют, либо рисуют какие-то сложные схемы вроде удаления зуба через задний проход — "вон, видите, мировые цены на сахар упали! То-то и оно!" — вскрикивают они время от времени.

Однако ларчик открывается гораздо проще — все годы существования СССР народ спаивала сама советская власть, и выгодно это было лишь ей одной. В своём фундаментальном труде "Наркотики" философ Станислав Игнаций Виткевич описывал алкоголь как "социальный наркотик" — который позволяет избегать социальных бунтов и держит людей в повиновении. Да, идёт постепенная деградация, да, в таком обществе не появляется гениев — но такое положение вещей полностью устраивало советскую власть. Лишь бы тихо было.

Вот вам факты — бутылка водки в СССР стоила всего 2 рубля и 87 копеек, что в пересчете на средние зарплаты даже гораздо дешевле, чем она стоит сейчас. Такая стоимость была как раз удобной, чтобы "скинуться на троих" по рублю, что жёны выдали на обед в столовой, и оставалсь ещё 13 копеек на вонючий плавленный сырок "Волна", которым было удобно занюхивать выпитое.

Второй немаловажный факт — водка была доступна всегда и везде. Даже в самом захудалом сельмаге, в котором и в лучшие времена не было ничего, кроме кильки в томате и кислого хлеба — всегда можно было увидеть ряды бутылок "Столичной", "Русской", "Московской" или "Пшеничной".

Помимо водки, в СССР также производилось множество плодово-ягодных креплёных "вин", которые пили просто для того, чтобы напиться. Такие вина называли "бормотухой", "бырлом", "шмурдяком", а в Беларуси прижилось также название "чернило". По составу всё советское "чернило" было одинаковым — чуть забродивший компот из ягод или яблок с добавлением низкокачественного спирта, ароматизаторов и красителей. Производство таких вин было поставлено в СССР на поток, и любой страждущий, у кого "трубы горят и буксы дымятся" мог в любое время приобрести себе бутылочку такого "плодово-выгодного".

Одним из печально известных советских "шмурдяков" был "Солнцедар" — суррогатный шмурдяк крепостью в 20 градусов и ценой всего в 1 рубль и 25 копеек. Не знаю, что туда добавляли ещё , но по рассказам бывалых, бутылка "Солнцедара" просто сваливала с ног — они отказывались куда-либо идти.

Точное количество людей, убитых "Солнцедаром" подсчитать невозможно — но оно точно превышает количество советских людей, убитых коварным НАТО, которым всех пугали. По рассказам патологоанатомов — при вскрытии у жертв "Солнцедара" (что злоупотребляли им длительное время) желудочно-кишечный тракт был совершенно синего цвета. Остальные "чернила" были немногим лучше — они имели всю ту же крепость в 18-20 градусов и загадочный состав, в буквальном смысле убивающий людей. Цена у любой бутылки этой дряни была менее 2 рублей.

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Что самое интересное — производило всё это дерьмо не иностранная разведка, не коварные НАТОвцы и даже не мировой сионизм — а та же самая советская власть. Одним из источников дешевого винного материала был Алжир, с которым был заключен долгосрочный контракт ("бырло в обмен на автоматы"), а делался "Солнцедар" в районе Геленджика на огромном винном заводе...

Послесловие.

В общем, как видите — спаивали советских людей не коварные "западные спецслужбы", а сама советская власть, которая думала лишь о том, как бы народ не взбунтовался. И родившийся ровно 80 лет назад Веничка Ерофеев написал вовсе не "пасквиль на советскую действительность", а лишь показал правду жизни в СССР...

Такие дела.

Напишите, что вы обо всём этом думаете. Употребляли "бырло" в советские годы)?

Источник: Facebook и Livejournal.