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Максим Мирович
Максим Мирович
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Как в СССР спаивали население

9.5тЧитати матеріал російською

Ровно 80 лет назад, 24 октября 1938 года родился великий писатель Венедикт Васильевич Ерофеев, больше известный читателю по имени Веничка Ерофеев. Ерофеев известен тем, что в 1969 году написал гениальный роман-поэму "Москва-Петушки", в которой отлично показал реалии советской жизни и тех самых "простых рабочих", которых всячески возвеличивала советская пропаганда, пишет популярный белорусский блогер Максим мирович в Facebook.

СССР в "Москва-Петушках" показан без пропагандистских прикрас и рассказов о вечно живом мёртвом деде — а ровно таким, каким видело Союз эпохи брежневского застоя большинство населения. Как хорошо написал публицист Дмитрий Быков, разбирая произведение Ерофеева — "Главная среда советской России — это, в сущности, одно огромное грязное Подмосковье, в котором всегда осень".

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Все герои произведения Ерофеева пили — кто просто время от времени выпивал, а кто вёл такой "осознанно-алкоголический" образ жизни. Поэму "Москва-Петушки" запрещали в СССР за "очернение образа советского человека" — Ерофеева обвиняли в том, что он вместо образов героических и созидательных советских людей показывает в книге каких-то алкоголиков, "которые в общем-то не свойственны нашему образу жизни".

Однако на самом деле Ерофеев очень тонко уловил самую суть советской системы — она вся словно была создана для того, чтобы плодить алкашей. У людей в СССР не было никакого стимула для саморазвития, к алкоголикам было толерантное отношение, а все магазины все годы советской власти были набиты дешевым спиртным. И сегодня в посте мы все это прекрасно увидим.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный и правдивый рассказ о том, как советская власть спаивала собственное население.

Почему люди в СССР пили?

Как в СССР спаивали население

Фанаты СССР без устали рассказывают истории о том, что в СССР были якобы созданы все необходимые условия для саморазвития — дети ходили в развивающие кружки, взрослые посещали секции по волейболу и по изучению зарубежной литературы, а советская нация в целом была самой читающей на Земле.

Однако рассказчики этих историй забывают о главном — стимулом для любого саморазвития является какой-то достижимый и осязаемый результат. Скажем, качок пьёт стероиды и занимается по жесткой программе для того, чтобы выиграть соревнования, бизнесмен вкладывает деньги в своё дело, чтобы через несколько лет передать управление другим и жить безбедно и так далее.

Так вот — в СССР не было ровно никакого стимула для того, чтобы заниматься саморазвитием и как-то себя улучшать. Частный бизнес в стране был запрещён, и сколь инициативным вы бы ни были, сколько энергии вы бы не имели — всё равно вашим потолком была бы зарплата в 140, максимум в 200 рублей. Не было никакого стимула искать что-то новое, ходить на какие-то курсы, что-то изобретать — за любое, даже самое гениальное изобретение (которое озолотило бы вас на западе), вам максимум дали бы почётную грамоту и премировали бы путёвкой в дружественную Румынию.

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Именно эта серая и одинаковая среда, где всё уже было решено и предопределено заранее, и из которой вы никак не могли выбраться, и толкала людей к бутылке. Зачем что-то читать, как-то улучшать свои навыки, если зарплату и так будут платить. Пьёшь на рабочем месте? Ничего, с работы не уволят — в СССР не должно быть безработных, это лучшее государство в мире! А там и до пенсии недалеко — она у нас гарантированная, и на выпивку точно хватит.

Словом, советская система напоминала большую казарму или концлагерь, где все граждане походили на заключенных, просто мотающих свой "жизненный срок" в бесконечной скуке, серости и однообразии. От этого люди и начинали пить.

Толерантное отношение к советским алкоголикам.

Как в СССР спаивали население

Помимо серости и предопределённости жизни, в развитии тотального советского алкоголизма было виновато также и достаточно толерантное отношение советской власти и общества в целом к алкоголикам, что отражалось даже в советских фильмах. Да, напрямую алкашей никто не восхвалял, но их всегда показывали как эдаких добродушных недотёп, которые "немножко перебрали", но скоро придут в норму. К совсем крепко "сидящим на стакане" мог придти в гости милиционер, который по-отечески журил оступившегося и призывал его к порядку — мол, пей, но в меру.

Точно такое же отношение к алкашам было и в любом трудовом коллективе. Хоть на большинстве заводов и висели плакаты вроде "Пьянству-бой!", "Долбанём спортом по спирту" или даже "Из рабочей гущи выгоним пьющих" — но это был просто фон, не имеющий к реальной жизни никакого отношения, никто никаки пьющих никуда выгонять не собирался. За алкоголизм не увольняли почти никого (вместо этого "ставили на вид" да пичкали бесконечными "строгими с предупреждением"), а мастера в цехах закрывали глаза на подвыпивших рабочих — главное, чтобы на смене не было никаких происшествий, и всё.

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И такое же отношение к советским алкоголикам было и в остальном обществе. Про женщину, чей муж был горьким пьяницей, поднимающим руку на неё и на детей, говорили что-то вроде "Ну да, не повезло Люське, её Валерка позволяет себе больше обычного". Расторгать браки только лишь из-за алкоголизма мужа также не спешили ("бьёт — значит любит"), ведь в СССР должна быть лучшая в мире статистика по разводам.

В общем, никто с телеэкранов во всеуслышание не говорил о том, что алкоголизм — это наша гигантская проблема, с которой надо что-то делать. А не говорилось про это по одной простой причине — потому что договорились бы до того, что нужно менять советскую систему на что-то иное.

Как советская власть спаивала людей.

Как в СССР спаивали население

Фанаты СССР обычно падки на всякую конспирологию, вроде "Плана Даллеса" (который на самом деле является литературной цитатой из романа Анатолия Иванова "Вечный зов") — якобы есть какое-то тайное правительство рептилоидов, которое только и думает о том, как бы подпоить Васю с Челябинского механического завода, дабы тот не смог трезвой рукой ковать Величие СССР. Как именно это происходит — конспирологи не объясняют, либо рисуют какие-то сложные схемы вроде удаления зуба через задний проход — "вон, видите, мировые цены на сахар упали! То-то и оно!" — вскрикивают они время от времени.

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Однако ларчик открывается гораздо проще — все годы существования СССР народ спаивала сама советская власть, и выгодно это было лишь ей одной. В своём фундаментальном труде "Наркотики" философ Станислав Игнаций Виткевич описывал алкоголь как "социальный наркотик" — который позволяет избегать социальных бунтов и держит людей в повиновении. Да, идёт постепенная деградация, да, в таком обществе не появляется гениев — но такое положение вещей полностью устраивало советскую власть. Лишь бы тихо было.

Вот вам факты — бутылка водки в СССР стоила всего 2 рубля и 87 копеек, что в пересчете на средние зарплаты даже гораздо дешевле, чем она стоит сейчас. Такая стоимость была как раз удобной, чтобы "скинуться на троих" по рублю, что жёны выдали на обед в столовой, и оставалсь ещё 13 копеек на вонючий плавленный сырок "Волна", которым было удобно занюхивать выпитое.

Как в СССР спаивали население

Второй немаловажный факт — водка была доступна всегда и везде. Даже в самом захудалом сельмаге, в котором и в лучшие времена не было ничего, кроме кильки в томате и кислого хлеба — всегда можно было увидеть ряды бутылок "Столичной", "Русской", "Московской" или "Пшеничной".

Помимо водки, в СССР также производилось множество плодово-ягодных креплёных "вин", которые пили просто для того, чтобы напиться. Такие вина называли "бормотухой", "бырлом", "шмурдяком", а в Беларуси прижилось также название "чернило". По составу всё советское "чернило" было одинаковым — чуть забродивший компот из ягод или яблок с добавлением низкокачественного спирта, ароматизаторов и красителей. Производство таких вин было поставлено в СССР на поток, и любой страждущий, у кого "трубы горят и буксы дымятся" мог в любое время приобрести себе бутылочку такого "плодово-выгодного".

Одним из печально известных советских "шмурдяков" был "Солнцедар" — суррогатный шмурдяк крепостью в 20 градусов и ценой всего в 1 рубль и 25 копеек. Не знаю, что туда добавляли ещё , но по рассказам бывалых, бутылка "Солнцедара" просто сваливала с ног — они отказывались куда-либо идти.

Как в СССР спаивали население

Точное количество людей, убитых "Солнцедаром" подсчитать невозможно — но оно точно превышает количество советских людей, убитых коварным НАТО, которым всех пугали. По рассказам патологоанатомов — при вскрытии у жертв "Солнцедара" (что злоупотребляли им длительное время) желудочно-кишечный тракт был совершенно синего цвета. Остальные "чернила" были немногим лучше — они имели всю ту же крепость в 18-20 градусов и загадочный состав, в буквальном смысле убивающий людей. Цена у любой бутылки этой дряни была менее 2 рублей.

.

Что самое интересное — производило всё это дерьмо не иностранная разведка, не коварные НАТОвцы и даже не мировой сионизм — а та же самая советская власть. Одним из источников дешевого винного материала был Алжир, с которым был заключен долгосрочный контракт ("бырло в обмен на автоматы"), а делался "Солнцедар" в районе Геленджика на огромном винном заводе...

Послесловие.

В общем, как видите — спаивали советских людей не коварные "западные спецслужбы", а сама советская власть, которая думала лишь о том, как бы народ не взбунтовался. И родившийся ровно 80 лет назад Веничка Ерофеев написал вовсе не "пасквиль на советскую действительность", а лишь показал правду жизни в СССР...

Такие дела.

Напишите, что вы обо всём этом думаете. Употребляли "бырло" в советские годы)?

Источник: Facebook и Livejournal.

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Автор
Максим МировичМаксим Мирович
Об'єкт
СРСР
Джерело
Джерело:Facebook Максима Мировича
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Стильки дебилов-нерабов як сейчас на Украине не было. Наверное,дело не в водке,а в стрыбании в кастрюльках на майдане за евротруселя
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Результатом спаивания стало появление окраиньских скакунов бандерлогов и использованных прокладок змагаров - таких как автор этого высера.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Кто хотел тот бухал. Кто хотел тот работал. От водки как сейчас не умирали. Водка была качественной. количество идиотов,пьющих все что горит было всегда. Зато сейчас родная власть делает все,что бы население стремительно сокращалось, подымая цены до высот,где остается пить все что горит. Украинец должен умереть. Слишком нас много,видать
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Коротков Сергей, було "добре"
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