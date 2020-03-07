Короновирус в Украине

Хроники вялотекущего п*з*ец*. Три штуки.

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Как известно, вчера выяснилось, что депутат от ОПЗ Олег Волошин 27 февраля встречался с французским парламентарием, у которого ныне диагностирован короновирус (бедняга находится в реанимации).

Поскольку симптомов никаких, по возвращению в Украину, у Олега не было, он спокойно себе ходил в ВР, со всеми общался, работал работу и тд. И на заседании в среду, когда сошлись в зале два правительства - старое и новое, и даже Президент выступал, тоже был.

А вот в пятницу такая незадача(.

Что предпринять?

Как мы знаем, человека с подозрением на возможный короновирус в медицинское учреждение (для сдачи анализов) необходимо доставлять на специально оборудованном транспорте, а сопровождение надлежит выполнять медработникам в специальной защитной одежде.

Во всяком случае, именно так это ранее анонсировалось.

Такую "скорую" вчера и вызвали Волошину.

Ждали-ждали. Ждали-ждали.

Но поскольку это - середина дня, центр города и вообще первый случай подозрения в Киеве, в больницу пришлось добираться самостоятельно (там просто объяснили, что так будет быстрее).

П...ц номер раз.

Благо, Александровская от ВР недалеко. Надеюсь, он без водителя поехал (это я не уточняла).

В клинике взяли анализы.

В ответ на резонный вопрос о том, когда будут результаты, ответили: после праздников.

Да, именно так.

П...ц номер два.

Дело в том, что в Александровке берут только первичные анализы (о чем свидетельствует справка, вчера опубликованная Волошиным), расширенными занимается специальная лаборатория, работающая по не очень напряженному графику).

Для того, чтобы этот график пересмотреть, пришлось включать секретаря СНБО Данилова и нового главу МОЗ Емца.

Это - п...ц номер три.

Новый срок получения основного результата - сегодня после обеда.

Ждемс.

Покамест некоторые члены ОПЗЖ, близко общавшихся с Волошиным в последние дни, добровольно устроили себе домашний карантин.

*

На всякий случай, отмечу.

Эта - не злорадство.

Не попытка нагнать страху.

В одном популярном лайф-издании есть рубрика "как все устроено".

Ну, вот, описала.

Просто констатация

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