Действуйте сейчас. Укрепляйте иммунитет! Ваш организм скажет вам спасибо.

Сейчас мы как никогда должны следить за своим здоровьем, укреплять иммунитет и максимально почистить организм от токсинов.

Мои рекомендации.

Свести к минимуму алкоголь, сигареты, полуфабрикаты, рафинированные продукты, сахар, молоко.

Физические нагрузки как никогда актуальны. Тренировки должны быть не сильно легкие, но и не сильно сложные. Вы должны чувствовать усталость, сильно потеть, но при этом иметь сили заниматься еще. Организм не должен сильно уставать.

Лучше всего подойдут интервальные тренировки.

Оптимальное время 20 минут.

Ежедневно пейте чаи с иммуностимулирующих трав.

Жельшень, ехинацея, шиповник, солодка. Пейте много чаев. Горячих. Таких, чтобы не ай горячий, а вкусно-горячий. Чтобы можно было пить большими глотками.

Каждые 15 минут пейте горячий чай или горячую воду по 1-2 глотка.

Каждое утро пейте куркумно-имбирную горячую воду. Пол ч. л. сухой куркумы, 1 ч. л. сухого имбиря залить кипятком и настаивать 10 минут.

В куркумно-имбирую воду можно добавить сок половины лимона.

Можно просто жевать лимон и запивать имбирной водой.

Чеснок. Каждый день ешьте зубок чеснока.

Красный перец. Добавляйте в приготовление пищи горячие специи. Но не злоупотребляйте.

Для поддержания иммунитета очень полезен витамин Е. Смело ешьте салат-латук, шпинат, орехи, авокадо, спаржу и брокколи, жирнуя рыбу.

В свой рацион не забудьте включить больше цитрусовых, свежих овощей и фруктов.

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