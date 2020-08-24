Так, друзья — у нас тут на календаре важная дата. Сегодня, 24 августа Украина отмечает свой День независимости — именно в этот день 29 лет назад, 24 августа 1991 не стало СССР, и Украина стала независимой страной. Как считают многие — реальную, а не номинальную независимость Украина получила только в феврале 2014 года — когда победил Евромайдан, и Украина начала двигаться в сторону Евросоюза — получив Томос, безвиз и подписав Ассоциацию с ЕС, – пишет Максим Мирович на своей страничке в Фейсбук.

Выбирая дату празднования Дня независимости, украинцы и Украина выбрали именно 24 августа — тот день, когда Украина стала полностью независимой от развалившейся империи большевиков, которая под видом "братства народов" устраивала в Украине голодоморы и высылала честных и лучших украинцев в дальние ссылки и лагеря ГУЛАГа — но в итоге Украина победила!

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как Украина стала независимой.

Путь к свободе

Украинцы боролись за свое государство задолго до распада СССР maxim-nm.livejournal.com

После "присоединения Украины в братскую семью народов" (на самом деле таким словом назывался обычный вооружённый захват страны) большевики начали перестраивать Украину на свой лад — уничтожать и высылать всех, кто не хотел строить мифический коммунизм и быть винтиком большой и недоброй государственной машины. Первым попытались сломать крестьянство — устроив несколько Голодоморов, самым тяжёлым и страшным из которых стал Голодомор 1931-32 годов. Позже самых активных украинцев высылали из страны — стараясь убрать из Украины всех, кто мог сопротивляться.

Все эти годы украинцы не сдавались — они подняли восстание даже в сталинском ГУЛАГе и надеялись когда-нибудь вернуть себе свою независимую Украину. Посмотрите на фото документа в этом разделе — это донос на украинца, который посмел вывесить национальный желто-синий флаг Украины и герб-тризуб — советская власть называла таких людей "преступниками" и обещала расправиться с ними, а также снимала про Украину и украинцев лжвые фильмы.

Падение СССР

Провозглашение независимости Украины поддержало подавляющее большинство граждан УССР maxim-nm.livejournal.com

В последние годы совка, когда хватка большевиков стала ослабевать, в Украине начал активно подниматься вопрос о государственной независимости — украинцы больше не хотели жить в тени империи, а хотели строить собственное независимое государство. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР под председательством Леонида Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины с формулировкой "в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года" — по иронии судьбы, путч ГКЧП, который хотел спасти СССР, только ускорил его конец.

Акт провозглашения Независимости Украины стал поистине всенародным — он был подтверждён Республиканским референдумом, на котором Акт одобрило 90,32% проголосовавших граждан (при рекордной явке в 84,18%). Отныне день 24 августа стал официальным Днём независимости Украины, который отмечается как государственный праздник с 1992 года.

Баррикады Евромайдана

Евромайдан показал всему миру, что украинцы готовы бороться за независимость, свободу и лучшее будущее государства maxim-nm.livejournal.com

Многие считают, что действительно независимой Украина стала только после того, как прошла через баррикады Евромайдана — именно на них окончательно решился европейский выбор Украины, и окончательно стало понятно, кто её друзья и кто враги — сказка о "триедином русском мире" пришла к своему логическому завершению 20 февраля в городе Киеве на улице Институтской — когда силовиками была расстреляна Небесная Сотня.

Никто не мог подумать, что в XXI веке будет возможен Крымнаш, и что Украине придётся снова воевать за свою свободу и независимость — но такова реальность, в которой приходится жить. Реальность такова — что соседом Украины является страна, при власти в которой находится хунта фактически победившего ГКЧП, никем и ничем не сдерживаемая.

Взгляд в будущее

Несмотря ни на что — Украину ждёт прекрасное будущее maxim-nm.livejournal.com

И всё же, несмотря ни на что — Украину ждёт прекрасное будущее. Историческая правда на её стороне — империи, подчиняющие людей грубой силой и тупой пропагандой, будут падать и разваливаться, и чем дальше мы будем идти в будущее — тем более нелепым, пещерным и диким будет выглядеть совок и любые попытки навязать силой "братские узы" — под которыми скрывается лишь ползучая аннексия.

В день независимости Украины хочется пожелать, чтобы это будущее поскорее наступило, и хочется сказать спасибо всей Украине и украинцам. Вы очень крутые. Это честь для меня –быть знакомым с некоторыми из вас)

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.