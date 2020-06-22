Глупые патриоты очень не любят это признавать, умные - про это говорить. А советская историография просто всегда про это знала. Собственно, тут и знать-то было нечего, ибо исторический факт состоит в том, что Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года с совместного раздела Польши двумя хищниками - Германией и Советским Союзом. Для СССР, который был инкарнацией российской империи, и для его лидера, родившегося в XIX веке и хорошо знавшего историю царской России, разделы Польши были делом привычным. Сталин, став красным царем, просто продолжал империалистическую политику Российской империи, что ни для кого тогда не было секретом.

И вот дабы как-то уйти от того неприятного факта, что именно лепшие друзья - гитлеровская Германия и сталинский СССР - развязали мировую войну, советские историки изготовили несколько маскировочных сетей.

Сеть №1. Ею стало изобретение термина "Великая отечественная война". Это такой совершенно искусственный прием выделения внутри Второй мировой войны некоей отдельной войны в виде отрезка, начавшегося 22 июня 1941 года и закончившегося 9 мая 1945 года. Этот отрезок целиком помещается внутри 2МВ, при этом властно вытесняя из памяти начало Второй мировой с агрессией Германии-СССР против Польши и агрессией СССР против Финляндии. Вытеснен за пределы ВОВ и заключительный участок 2МВ - агрессия СССР против Японии. У нас ведь Японская война не считается частью ВОВ!.. Кроме того, вне рамок ВОВ почему-то оказалась и агрессия СССР против Ирана, хотя хронологически она лежит в рамках ВОВ. Но ее даже в школе не проходят. Стесняются как-то.

Маскировочная сеть №2. Эта сеть призвана замаскировать начало Второй мировой. Началась 2МВ с т.н. пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов о разделе мира между двумя европейскими диктаторами - Сталиным и Гитлером. Этот раздел начался пактом, но им не закончился, а продолжался в ноябре 1940 года, когда Молотов с Гитлером в берлинском бункере делили Европу.

Самая честная в мире советская историография придумала такую гопническую отмазку: мол, после нападения сталинского друга Гитлера на Польшу, государство Польша перестала существовать, и товарищ Сталин "просто ввел войска", чтобы защитить западных белорусов и украинцев от ужасного фюрера. Любопытно, что этот же трюк пытаются повторить сегодня путинские пропагандоны, чтобы оправдать свое бесчестное поведение по отношению к Украине: мол, после "государственного переворота" Украина перестала существовать, как государство, бла-бла-бла...

Это, конечно, бред. Ни Польша, ни Украина, как страны, не исчезали ни в какой момент с глобуса - где они были, там и оставались вместе со всем населением. Просто Польша была к моменту нападения на нее СССР уже наполовину оккупирована немцами, а на Украине всего лишь сбежал диктатор. Впрочем, не будем отвлекаться на Украину, хотя тот факт, что путинская пропаганда начала использовать сталинские штампы, весьма показателен. Не менее показательно, что и сталинское, и нынешнее руководство путают себя со страной, рассуждая так: раз сбежало правительство или президент, значит страны не стало, ибо мы - это и есть страна. Охереть какое самомнение у пидоров!..

Так вот. Про секретные протоколы наши убогие патриоты просто не упоминают и тупо повторяют советские маразмы: мол, Польши не стало, и Сталин ввел туда (куда, если ее не стало?) войска, чтобы спасти белорусов и украинцев. Именно так, например, пишет небезызвестный в ЖЖ Эль Мюрид, споря с Макаревичем: "СССР ввел свои войска в Польшу в тот момент, когда Польша, как государство, перестала существовать, правительство бежало, а судьба белорусов и украинцев в восточных областях Польши оказалась в руках Сталина. Который и принял решение о их спасении... С фактической стороны дела было именно так. Вначале исчезновение Польши с географической карты, затем - ввод советских войск."

Дебилизм этого рассуждения ясен даже ребенку - но не патриоту. Что значит "ввел войска"? В соседней стране идет война! Ее армия сражается с агрессором. В этот момент с тыла стране наносит удар сталинская армия, сминая сопротивление поляков и двигаясь на запад. Но ведь при этом неизбежно столкновение с немецкой армией, которая движется на восток! Воевать с немцами? А как же договор о дружбе, который только-только заключили? (И заключили-то его как раз ради этого - чтобы не столкнуться в боях при разделе Польши, а иного и быть не могло: ни за чем иным этот пакт о ненападении между СССР и Германией был не нужен, ведь без раздела Польши Германия просто физически не могла напасть на СССР - их разделяла Польша!) А если не воевать с Германией, то где остановиться РККА?

Чтобы не было боестолкновений с друзьями-немцами, демаркационную линию нужно обговорить заранее! Она и была обговорена - пактом Молотова-Риббентропа. То есть: сначала был договор о разделе Польши, а потом ее фактический раздел с вводом войск. И совместный союзнический парад германо-советских войск в Бресте. И проникновенные слова советского руководства о том, что дружба России и Германии теперь скреплена совместно пролитой кровью и потому крепка, как никогда...

Имперские комплексы развязали эту войну.