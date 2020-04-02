Карантин с чередой плохих новостей и изоляцией в закрытых квартирах может создавать чрезмерный стресс, который приводит к слабости духа и дряблости тела. Но можно использовать непростой период с пользой. Если соблюдать несколько простых правил во время карантина, вы сделаете организм сильнее и сможете поддерживать тело в форме. Разбираемся с фитнес-экспертом Ярославом Сойниковым.

1. Двигаться каждый день

Движение — такая же необходимость, как выпить стакан воды. Стремиться к движению — норма для здорового человека, поэтому важно двигаться каждый день, даже если большую часть времени вы проводите дома.

Не забывайте про утреннюю зарядку, не засиживайтесь за компьютером без перерыва, выходите на короткие прогулки на природе, избегая людных мест, и ни в коем случае не исключайте тренировки. Сейчас есть возможность заниматься дома онлайн без оборудования. Достаточно 45 минут занятия, но важно тренироваться регулярно и разнообразно. Задействуйте в работу все тело, в разных плоскостях и режимах. Используйте силовые тренировки, кардио и йогу.

Карантин — не время для рекордов. Выбирайте тренировки с умеренной нагрузкой, которая соответствует вашему уровню, это поможет укрепить иммунитет. В то же время сверхусилия, напротив, создадут чрезмерный стресс, вредный для работы всех систем организма.

2. Соблюдать режим питания

Планируйте здоровый рацион. В вашем меню должны быть зелень, овощи, фрукты, рыба и нежирное мясо, растительные масла, бобовые, каши, яйца, орехи и семена. Достаточно есть 3 раза в день, так как лишние перекусы будут стимулировать постоянно выделяться гормон инсулин, а это может привести к сбоям в работе эндокринной системы.

Избегайте перекусов сладостями. Они не только вредны, но еще и стимулируют есть их как можно чаще: сахар "заставляет" нас есть еще больше сахара. Правило "без перекусов" может быть не просто соблюдать, когда мы большую часть времени проводим дома неподалеку от холодильника. Нужно просто не покупать такие продукты. Лучший перекус — это стакан воды.

Алкоголь также стоит ограничить в пользу воды. Хотя обычно бокал вина ощутимого вреда для здорового организма не несет, но карантин — это не обычное время. Алкоголь нарушает сон, мешает процессам похудения и восстановления, угнетает работу иммунной системы. В период карантина, когда важно максимально мобилизовать силы, от алкоголя лучше отказаться.

3. Не выпадать из графика

Отклонения от привычного графика наш организм воспринимает как стресс. Чтобы легко адаптироваться к условиям карантина, придерживайтесь знакомых рутин. Вставайте, ешьте и ложитесь в одно и то же время. Не забывайте про регулярные тренировки. И в целом, постарайтесь заниматься примерно теми же делами, что и раньше, просто не выходя из дома.

Важно не впадать в хаос и наполнить свой график работой и делами, которые доставляют вам удовольствие. Дело, которым вы увлечены — это то, что помогает сохранять бодрость и здоровье всегда.

4. Контролировать стресс

Неопределенность, изоляция, плохие новости — на карантине мы рискуем испытывать стресс постоянно. Но в наших силах избежать этого и наладить правильную работу эндокринной и нервной систем.

Ограничьте информационный шум, который не несет никакой пользы, а только расшатывает вас. Используйте дыхательные практики, медитацию и йогу, чтобы снизить уровень стресса. Регулярные тренировки также помогают справляться с повседневным стрессом лучше. Но если вы чувствуете усталость, раздражительность, апатию, сначала нужно отдохнуть и восстановиться, а затем уже переходить к активным тренировкам.

5. Полноценно спать

Сон необходим для восстановления и здоровья. Он способствует похудению и укреплению иммунитета, снимает воспалительные процессы и снижает стресс. Важно следить и за его количеством, и за качеством. По количеству есть норма — 7-8 часов каждую ночь.

А чтобы сон был качественным, нужно организовать отбой до 23:00. Природа нашего организма устроена так, чтобы мы в это время спали. Но мы придумали лампочки и интернет, которые выдернули нас из здоровой среды. Перед сном и яркое освещение, и гаджеты нужно убирать. Спать необходимо в темноте с плотно закрытыми шторами или в маске для сна. Хорошо проветривать помещение, чтобы температура была около 19°C. Это важно и для хорошего сна, и просто для того, чтобы микроклимат в помещении был здоровым, ведь сейчас мы много времени проводим дома.

Таким образом, регулярные тренировки, полезная еда, любимое дело, антистрессовые практики и полноценный сон помогут вам даже во время карантина сохранять бодрость духа и тонус тела.

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