Если кто-то не помнит, то 1 мая 1941 года уже два года как шла Вторая Мировая Война. Но она не стала той причиной, по которой делегация немецких военных не смогла не посетить праздник Первомая в Москве.

Одной из причин, почему и сегодня продолжаются споры касательно реабилитации кровавого кремлевского режима, является наша короткая память. Мы очень быстро забываем неприятные, а иногда и откровенно отвратительные факты из нашей истории.

Мы моментально забываем свое предательство, свою подлость, любую свою низость.

Мгновенно забываем отблагодарить тех кто помог нам, поддержал, выручил.

Мы помним только то, что хотим помнить, что не мешает нам думать о себе хорошо, а обо всех остальных плохо.

Эта, такая наша позиция, искажает наше ощущение реальности. Из-за этой позиции, обусловленной отказом от реальности, мы не решаем жизненноважные проблемы в момент их возникновения. Мы откладываем их решение, мы накапливаем их.

К чему это приводит?

Как правило, к тому, что когда критическая масса нерешенных задач или проблем достигает предельной точки, плотина нашей беспечности прорывается и нас накрывает волной дурнопахнущих перегнивших фекалий.

Смущает ли нас это нас? История показывает, что нет!

Мы научились не видеть себя в зеркале в истинном обличии.

Мы научились не слышать дурных запахов, которые исходят от нас.

Мы живем в собственном иллюзорном, вымышленном мире, и обвиняем всех окружающих в неправильном отношении к нам.

Собственно примерно так сегодня выглядит история России, идеологической право наследницы имперской теории СССР, и история ее колоний, к которым относится и Украина.

Мы не верим или отказываемся верить в далеко не лицеприятные факты выступающие доказательством нашей вины.

Мы обвиняем всех окружающих в том, что они злонамеренно искажают "нашу" историю, хотя мы прекрасно понимаем, что "наша история" - это обман, миф, иллюзия. Надо отметить, очень удобная и всеобъясняющая иллюзия.

Этакая удобная, комфортная ложь.

И нас совсем не волнует, что мы живем во лжи, и заставляем верить в нее других.

Именно такая история сложилась и с бывшими союзниками: нацистской Германией и большевистской Россией, цели которых вплоть до 1941 года были едины - мировое господство.

При это сценарий совместных действий союзников писался именно в Кремле.

Собственно это уже второе видео, на котором очевидно, что нацистская Германия до 1941 года союзник сталинской России.

На первом видео мы видели парад посвященный акту доброй воли, передачи нацистами большевикам Брестской крепости, согласно секретной договоренности пакта Молотова-Риббентропа:

На втором видео мы видим, что во время парада посвященного дню трудящихся в Москве, который проходил 1 мая 1941 года, на нем присутствовали офицеры армии союзников, и это были не офицеры армии США или Великобритании, это офицеры Вермахта:

Мало того, германских офицеров с особыми почестями встречал сам нарком обороны Семен Тимошенко!

Так что?

Теперь остались ли у кого-нибудь еще сомнения, что Сталин использовал Шикльгрубера, для того, чтобы захватить его руками Европу?

Что только благодаря паранойе последнего Германии удалось остановить Советский Блицкриг?

Что не сцепись эти людоеды в смертельной схватке, сегодня бы вся Европа, или даже весь мир был бы СССР?

Мы можем сколько угодно раз переписывать историю.

Но это не изменит ли она истину?

История дана нам, чтобы не только помнить об ошибках прошлого, но и стремится не повторить их. Отказ от ошибок, искоренение правды о них, приводит к тому, что ошибки повторяются циклично, без остановки. А это в свою очередь приводит к тому, что мы живем в замкнутом круге своих ошибок. Повторяя раз за разом все то, что давно уже должно было стать примером того как делать нельзя, как поступать не нужно.

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