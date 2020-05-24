Так, друзья — сегодня будет важный и страшный пост про советскую пропаганду из раннего СССР. В 1929 году на советские киноэкраны вышел странный фильм под названием "Соловки" — в нём была якобы показана жизнь советского "исправительно-трудового лагеря" на Соловках (сокращённо СЛОН) и рассказано, что люди там живут чуть ли не как в санатории. Разумеется — всё это было сплошным советским враньём, о чём я подробно расскажу, - пишет на своей странице в Фейсбук известный белорусский блогер Максим Мирович.

Для чего вообще был снят этот фильм? Одной из причин появления фильма стало "успокоение" той части советского общества, в которой уже расходилась информация о пытках в трудовых лагерях системы ОГПУ. Людям показывали пропагандистское кино для того, чтобы в конце фильма вышел какой-нибудь идеолог и вскрикнул — "вот видите, как там всё на самом деле? А слухи о смертях и пытках в лагерях распространяют лишь враги нашей Великой Родины!".

Но главной причиной было всё же иное — информация о рабском труде заключённых советских ИТЛ уже просочилась на Запад, там уже знали о пытках, издевательствах и расстрелах в советских лагерях, и в СССР очень боялись, что страны Запада перестанут покупать у них лес — который заготавливался узниками лагерей. Именно для западных стран и был снят этот фильм, параллельно с которым была издана также и брошюра под названием "В помощь политпросветработнику: как построить беседу о фильме "Соловки" и новых формах наказания" — для помощи в советском вранье была издана даже целая отдельная инструкция.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как советским гражданам а также странам Запада врали о советских концлагерях.

О чём рассказывалось в фильме

Сам фильм "Соловки" был построен по всем классическим канонам советской пропаганды — приёмы которой к 1929 году были уже вполне обкатаны. Сперва рассказывалась мифологическая история и задавалась "правильная картина мира". Людям сообщали, что в СССР полным ходом идёт "строительство социализма", растёт народное хозяйство и всё увеличивается радость труда, но в стране есть отдельные враги народа, которые мешают строительству социализма — организуют пожары и крушения поездов, устраивают засухи в полях и вызывают дожди там, где не надо, а на фермах вместо тучных и сытных советских коров предъявляют иностранным журналистам каких-то обосранных скотин.

Советское государство при этом показано очень гуманным — оно не уничтожает врагов народа, а старается их перевоспитать трудом — для чего отправляет в нечто вроде санатория, где оступившимся членам общества предлагается испытывать радость труда не более чем 8 часов в день, занимаясь всё остальное время саморазвитием и питаясь от пуза.

В фильме всячески подчёркивается, что советские концлагеря ой, простите, санатории очень отличаются от "старой царской каторги" — все заключённые одеты сплошь в костюмы, везут с собой множество личных вещей, проходят чуть ли не ежедневный медосмотр и живут в отдельных комнатах. Администрация лагерей — отцы родные для заключённых, которые любят их, словно родных детей и ждут их возвращения в нормальное общество со светлой надеждой, словно отец из библейской притчи о блудном сыне.

День в лагере начинается с утренней проверки. На неё все заключённые выбегают радостно, предвкушая предстоящую радость труда и думая о сплошной коллективизации. Заключённым прививают привычку к каждодневному труду, улучшают их профессиональные и трудовые навыки, кругом работают предприятия на самообслуживании заключёнными, идёт постоянное строительство, кругом беспрестанно нагнетается общественная польза. Ходят все заключённые одетыми по последней моде:

Заключённым выплачиваются деньги-квитанции, на которые всё можно покупать, разрешается получать деньги от родных, а обедать можно по желанию — в столовой или дома. Не жизнь, а малина. Широко поставлена культурно-просветительская работа, а также самодеятельность. Постоянно происходит полная и окончательная ликвидация неграмотности, а также издаётся собственная газета "Соловки".

К заключённым приезжают родственники — чтобы удостовериться о том, что все "страшные рассказы" о Соловках — не более чем выдумки. На самом деле они находят тут культурную и здоровую жизнь, полную каждодневной радости труда и беспрестанного накопления общественной пользы. Помимо администрации лагеря, у заключённых есть также и другие друзья — например, правительственная комиссия, которая приезжает и время от времени освобождает досрочно заключённых — так как не может спокойно смотреть на страдания честных и уже таких советских людей, которые пришли к истине через труд.

В конце фильма показан пароход, на котором счастливые и исправившиеся заключённые под музыку оркестра уезжают из Соловков, чтобы влиться в честную трудовую семью народа Советского Союза в виде полезных и привыкших испытывать каждодневную радость труда членов общества.

Что происходило в Соловках на самом деле

А теперь о том, что происходило в Соловках на самом деле. Соловецкий лагерь был одним из самых ранних и одновременно одним из самых страшных советских концлагерей. За десять лет существования концлагеря СЛОН (такой аббревиатурой именовался Соловецкий Лагерь Особого Назначения) через него прошло около 200 тысяч человек — большая часть из которых погибла либо осталась инвалидами. Тысячи заключённых были расстреляны за самые незначительные проступки, забиты насмерть конвоем, умерли от пыток или покончили жизнь самоубийством от невыносимых условий жизни.

Многие "враги народа" умерщвлялись ещё по дороге на Соловки — в 1929 году не менее 8000 человек во время переправки баржами на Соловки были связаны колючей проволокой спина к спине и утоплены. Для остальных заключённых была разработана целая система изощрённых пыток, из-за которых люди теряли здоровье и погибали — часть из них касалась тяжёлой, изнурительной и бессмысленной работы. Конвой мог заставить заключённых носить пригоршнями воду из одной проруби в другую, перекатывать с места на место огромные валуны, зимой на морском берегу полураздетых заключённых заставляли "считать чаек".

Были и другие пытки — летом раздетых узников Соловков привязывали на ночь к деревьям, что в условиях Приполярья означало мучительную и медленную смерть. На сленге конвоя это называлось "поставить на комара". Провинившихся узников заставляли сидеть весь день на тонких жердях — свалившихся избивали ногами и прикладами конвойные. Ещё как-то провинившихся или проштрафившихся узников на Соловках бросали в так называемые "крикушники" — выкопанные в земле глубокие ямы, где человек мог содержаться по несколько дней.

Но люди умирали на Соловках и без расстрелов и пыток — из-за невероятных нагрузок на непосильных работах. Практика воспитания радостью труда заключалась на самом деле в том, чтобы за считанные месяцы выжать из человека всё, превратить его в инвалида и затем заменить его новым человеческим организмом — как выражались медицинские начальники лагеря СЛОН. В группу так называемых доходяг входил каждый третий заключённый концлагеря СЛОН — они просто медленно умирали от полученных травм, болезней и истощения, а также эпидемий тифа.

С телами убитых и умерших в концлагере СЛОН людей никто не церемонился — перед тем, как сбросить тела в общую яму, с них снимали всё более-менее ценное и выбивали зубы с золотыми коронками — точно так же, как это позже делали нацисты. Зимой тела просто закапывали в снег, а летом сваливали в огромные ямы недалеко от Соловецкого кремля.

Часть заключённых перед смертью сами рыли себе могилы.

Вместо эпилога

Всем фанатам СССР, которые продолжают с ностальгией вспоминать лучшее в мире мороженое и советские сосиски по ГОСТу, я предложу подробнее изучить историю советского концлагеря СЛОН, которая сейчас доступна в открытых источниках. Может быть, тогда в вашем представлении что-то изменится — эта человеконенавистническая система мало отличалась от нацистской Германии — даже условия содержания в концлагере СЛОН и концлагере Освенцим были одинаковые — люди работали по 12 часов без выходных и получали примерно одинаковый паёк.

И нельзя сказать, что "тогда такое время было" — у этих преступлений есть конкретные авторы и имена, а также конкретная общественно-политическая система, которая рассказывала людям сказки о бесплатном коммунизме, но оставляла после себя только горы трупов и горы несчастий...

Такие дела.

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