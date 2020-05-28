Социальное напряжение в связи с закрытием границ постоянно возрастает. Особенно недовольны, по состоянию на сейчас, пенсионеры и те, кто мотались на заработки на россию. И рф, а точнее роспропаганда эту ситуацию использует в своих целях [привет новому старому минстецю, просыпаться пора].

Сейчас попытаюсь объяснить то, что происходит в информационном пространстве на оккупированных и как рф, умело манипулируя, делает крайними в сложившейся экономической ситуации Украину. Поехали.

Дано: правительство рф из-за ситуации с вирусом не знает как прокормить дынырийцев, находящихся в изоляции, поэтому решили сделать крайними укров. После заявления Зеленского о программе "Дія" у пенсионеров вобще была истерика, а роспропаганда подала это заявление под соусом "цифрового концлагеря" для жителей Донбасса. Чем ответила Украина в ответ на бредовые заявления типа сми рф? Ничем. Вобще.

Роспропаганда же включила обороты на полную мощность: в то время, когда некие квн-щики рассказывают о примирении, русские геббельсы из каждого скворечника подбивают пенсионеров дыныры блокировать ОБСЕ в Донецке и потребовать от миссии открыть границу, чтобы старики могли получить пенсии. Ситуация нагнетается постоянно и каждый день, пропагандисты рф делают виноватой во всех грехах Украину, а не тех, кто раздолбал регион войной и не тех, кто порезал шахты и заводы на металлолом. Что делает Украина в ответ на такие манипуляции ? Ни ху а. Вообще.

А теперь о причинах таких действий со стороны роспропаганды. Точнее о деньгах и экономической составляющей [правительству рф начхать на людей на Донбассе, хватит врать].

Все просто и гениально: из-за карантина выручка магазинов упала в несколько раз, люди вернулись из рф и из Украины, а достойной оплаты труда на оккупированных нет. Также не катаются к Хунте пенсионеры, которые являются фактически двигателем торговли дыныры. В итоге, в самой большой ж находятся именно магазины по продаже шмоток и товаров не первой необходимости. Продуктовые еще так-сяк держатся, но основной прикол в том, что слишком много "налогов" "бюджет" дыныры недополучит. А значит что? Значит дырку в "бюджете" бановой империи будут заполнять за счет налогоплательщиков рф.

Только есть проблема - нефть давно уже как не по 150 баксов, а ситуация на россии с экономикой тоже не ахти какая. Поэтому что ? Поэтому дешевле провести информационную операцию или череду информационных операций, целью которых будет спихнуть вину в сложившейся ситуации на оккупированных на Хунту и заставить Украину возрождать"экономику" дыныры.

Правда, есть одно но. Обвиняя во все пропагандистские глотку Украину в закрытии пунктов пропуска, рф тактично умалчивает о том, что москва также закрыла границу с оккупированным ею же регионом. Только есть одно но: рф передергивает ситуацию и подает ее именно под тем соусом, который москву представляет в хорошем свете, а наш новый старый минстець занят чем угодно, кроме насущных проблем, которые нужно решать уже и сейчас.

Для тех, кто в танке и ничего не понял, объясню еще раз: Украина закрыла блокпосты, рф закрыла границы и платит типа пенсии. Пенсионеры, часть их, получают 2 пенсии и живут плюс-минус сносно, а также являются двигателем торговли. После закрытия блокпостов и карантина пенсия от Украины исчезает временно, приходится жить на подачку от оккупационных типа властей, на которую в принципе прожить нереально. В итоге недовольны все: и пенсионеры, и бизнес, и "налоговики" дыныры. Роспропаганда же использует недовольство стариков для того, чтобы подтолкнуть их к дискредитации Украины в глазах мирового сообщества, постоянно напоминая о том, что именно Хунта закрыла блокпосты и поэтому все плохо у людей с деньгами.

Эпилог. Предлагаю нашему новому правительству дать нормальную пресс-конференцию и объяснить немного пенсионерам, что происходит, кто виноват, что такое программа "Дія", что никаких "цифровых концлагерей" нет и быть не может.

В противном случае дойдет до того, что рф, с помощью подконтрольных пропагандистов, спровоцирует пенсионерский штурм блокпостов и те же пенсионеры обвинят на камеры Украину во всех смертных грехах, используя кремлевские методички.

Время успокоить народ и людей еще пока есть. ДумайТе.