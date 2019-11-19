В 1648 г. избравшись гетманом Войска Запорожского Б.Хмельницкий воссоздает государственность на территории Украины-Руси, которая была прервана приходом войск монголо-татар и уничтожением Киева в 1240 г. Правда, в западной части Киевской Руси, где руссы были титульным народом, просуществовало Галицко-Волынское княжество, которое подхватило знамя Киевского государства и еще 100 лет просуществовало как Русское королевство (1253 - 1349 гг.), пока не было захвачено Польшей.

На севере и северо-востоке Киевского государства, где доминантными были не руссы, а русские, как новый народ, созданный славянами, пришедшими из польских территорий (вятичи, кривичи, словене) и местными финно-уграми (меря, мещера, мокша, чудь, весь, мордва, пермь, мурома), создавались собственные государственные устои с гегемонией Московского княжества.

Государство, созданное Б.Хмельницким, получило название Гетманщина или Войско Запорожское. Столицей этой державы стал Чигирин. После смерти Б.Хмельницкого столица переносится в Гадяч (1663-1669), потом в Батурин (1669-1708), далее в Глухов (1708-1734), ну и потом опять в Батурин (1750-1764). В состав Гетманщины входили земли площадью 200 тыс. км. кв. с населением почти 2 млн. человек. Это были земли Поднепровья, Сиверщины, Подилля, а также Запорожья.

Богдан Хмельницкий 24СМИ

На всей территории Гетманщины, отвоеванной казацкой армией, были ликвидированы органы власти Речи Посполитой. Вместо них было введено полково-сотенное устройство. Полки во главе с полковниками и их помощниками имели свои управленческие функции, а сотни соответственно свои, как нижестоящие и подчиненные полковым администрациям. Вначале Гетманщина имела 16 полков, потом 24 и больше.

Во главе государства стоял гетман и его помощники, которые входили в раду генеральной старшины при гетмане. Большие города в рамках Гетманщины имели Магдебургское право, власть там принадлежала магистратам во главе с городским атаманом, соответственно в селах избирались свои сельские атаманы. Высшим органом власти Гетманщины была генеральная (военная) рада, которая решала все политические, военные и хозяйственные вопросы.

На освобожденных от Речи Посполитой территориях использовалось не польское судопроизводство, а юридические нормы казацкого права и обычаев. Вместе с тем сохраняли силу Литовские статуты, которые защищали интересы украинской шляхты и казацкой старшины.

Упразднялись все виды преследований за действия против королевской власти и польских магнатов, шляхты и католического духовенства. Вместе с тем устанавливались жесткие наказания за предательство украинского народа, отказ давать помощь в битвах казаков с врагом, неповиновение и нанесение вреда деятельности казацкой старшины.

С укреплением позиций гетмана к нему переходили полномочия судебной власти в смысле наивысших судебных функций. Б.Хмельницкий также ввел в обращение на территории Гетманщины свою собственную монету, которую штамповали в Чигирине. При гетмане была введена должность генерального казначея, который отвечал за состояние финансов Гетманщины, распределение натуральных и денежных налогов, взыскание таможенных сборов. Систему налогов и повинностей регулировали Универсалы, издаваемые гетманом Б.Хмельницким.

В Гетманщине было пять сословий – казачество, шляхта, духовенство, горожане и крестьяне. К привилегированной прослойке относились украинская шляхта, казацкая старшина, высшее православное духовенство, городская знать. Во время военных действий гетман мог мобилизовать до 300 тыс. человек, что было на то время огромной армией.

Таким образом, после создания Гетманщины или государства под названием Войско Запорожское, гетман Б.Хмельницкий сделал для развития украинской государственности намного больше, чем, например, царь Петр, который за свои преобразования в Московском царстве получил название Великий.

Однако после смерти Б.Хмельницкого в 1657 г. мощь Гетманщины стала упадать, уже в 1659 г. Запорожская Сечь подчинялась гетману больше формально, а после заключения Вечного мира между Московией и Речью Посполитой (1686 г.), Гетманщина на правом берегу Днепра, который отошел под управление Варшавы, была упразднена. На Левобережье, которое было под общим управлением Москвы, власть гетмана была сильно ограничена. Здесь гетман со своей радой был поставлен в зависимость от Малороссийского приказа.

А после неудачной попытки гетмана И.Мазепы вырваться из жестких объятий Московии, новоизбранный гетман И.Скоропадский попал еще под более жесткий контроль московского стольника, который был "ухом и глазом" российского царя. После смерти гетмана И.Скоропадского все дела Гетманской Украины перешли в ведение Малороссийской коллегии. Гетманщина была окончательно упразднена царицей Екатериной в 1764 г., так как Российской империи не нужны были ни малейшие напоминания об особом положении и статусе украинских земель. Начался процесс ограничения использование украинского языка, который полностью запретили через 100 лет, а отсюда и истоки широкого распространения в Украине официального языка империи. Российская империя постепенно превращалась в непримиримого врага всего украинского.

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