Как омолодить позвоночник и суставы

Микола Букатар Суспільство 12:21, 28.05.2020 Оновлено: 12:22, 28.05.2020

Причины заболеваний позвоночника могут быть разными, прежде всего это сидячий образ жизни, много стресса и отсутствие грамотных упражнений на каждый день.

Несмотря на достижения медицинской науки, лечение проблем позвоночника дает кратковременный эффект и устраняет только симптоматику.

Используя же метод Даосских практик мы омолаживаем позвоночник, восстанавливаем глубокую мышечную структуру и улучшаем кровообращение и питание всех мышц нашего тела.

Благодаря специальным дыхательным упражнениям, которые создают вытяжение позвоночника и освобождение дисков между позвонками, снимаются функциональные блоки, зажимы, напряженные участки позвоночника, что позволяет обеспечить гибкость, молодость и долголетие.

Метод Даосских практик — не симптоматическая терапия, а понятный и эффективный подход к восстановлению суставов и позвоночника.

Основная задача в упражнениях заключается в развитии мышечной и сухожильной систем, путем растяжения и натяжения по отношению к скелету, при условии грамотной геометрии в движении. С возрастом мышцы и сухожилия укорачиваются, создавая ограничения в подвижности как позвоночника, так и суставов.

Выполняйте упражнения вместе со мной и почувствуйте эффект легкости и мягкости всего позвоночника и навсегда позабудите про боли в спине и позвоночнике.

Будьте всегда здоровы!

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Синіла, непритомніла, але лікарі відмовилися рятувати. Моторошні деталі трагедії з жінкою на Прикарпатті

Німці спростували міф про шкоду сала

Геннадію Москалю стало погано в прямому ефірі: його терміново забрала "швидка"

"За Порошенка штурмували Слов’янськ, а за Зеленського – музеї": співглава "ЄС" відповів на провокацію ДБР

Мріяв про весілля, але вбила куля ворога: що відомо про загиблого на Донбасі воїна