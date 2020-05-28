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28 травня • оновлено в 13:47
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Микола Букатар
Микола Букатар
Майстер оздоровчих практик: лікування хребта і суглобів. Даосська йога. Мануальна терапія Всі статті автора

Как омолодить позвоночник и суставы

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Причины заболеваний позвоночника могут быть разными, прежде всего это сидячий образ жизни, много стресса и отсутствие грамотных упражнений на каждый день.

Несмотря на достижения медицинской науки, лечение проблем позвоночника дает кратковременный эффект и устраняет только симптоматику.

Используя же метод Даосских практик мы омолаживаем позвоночник, восстанавливаем глубокую мышечную структуру и улучшаем кровообращение и питание всех мышц нашего тела.

Благодаря специальным дыхательным упражнениям, которые создают вытяжение позвоночника и освобождение дисков между позвонками, снимаются функциональные блоки, зажимы, напряженные участки позвоночника, что позволяет обеспечить гибкость, молодость и долголетие.

Метод Даосских практик — не симптоматическая терапия, а понятный и эффективный подход к восстановлению суставов и позвоночника.

Основная задача в упражнениях заключается в развитии мышечной и сухожильной систем, путем растяжения и натяжения по отношению к скелету, при условии грамотной геометрии в движении. С возрастом мышцы и сухожилия укорачиваются, создавая ограничения в подвижности как позвоночника, так и суставов.

Выполняйте упражнения вместе со мной и почувствуйте эффект легкости и мягкости всего позвоночника и навсегда позабудите про боли в спине и позвоночнике.

Будьте всегда здоровы!

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