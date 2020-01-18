Все мы жалуемся на мусор на улицах, в лесах и на обочинах. Но на самом деле мало, что делаем для того, чтобы избавиться от него. В Германии еще в XV веке придумали гениальный способ, как заставить людей убирать за собой. Чистота в Германии, а конкретно в Швабии, была не "врождённой" а весьма даже жестко принудительной. Долгое время немцы вываливали мусор, золу, сломанные вещи, сдохших домашних животных, кости и помои с кухни тупо за забор, или куда придётся. Как результат они стабильно имели антисанитарию, болезни и загаженные до невозможности деревни и города.

В XV веке графа Вюртембергского достала эта вонь, и он начал издавать указы, что мол навоз и дерьмо, которое производит скотина и люди, надо вывозить за околицу или хотя бы "на речку", причём только ночью. На указы конечно забили, так как проверять их выполнение было нереально, а полицию к каждому сараю ставить дороговато, да и взятки и угощения для служителей закона отменить было трудно.

Тогда граф издал новый указ, в результате которого швабских городах резко стало ЧИСТО. Суть указа сводилась к следующему: если вы заметили, что ваш сосед пару недель не убирает мусор, и не донесли на него, то наказан будет не только он, но и вы. А если вы донесли, то у вас есть право на часть его земли. Премировали, по факту. В результате каждую субботу все демонстративно и тщательно убирали мусор перед своим двором, резонно опасаясь стукачества и соседских козней. С одной стороны можно рассматривать такие методы как государственное принуждение к стукачеству и насилие над свободой личности. С другой стороны, швабы весьма быстро навели в своих деревнях и городах идеальный порядок, а швабская "Кервохе" стала частью культурного наследия и образцом для подражания всей Германии. В итоге "Ordnung" - "Порядок" стал одним из главных клише, используемых при описании немецкой культуры и то, чем немцы гордятся.

Эта история для всех тех, кто рассказывает, что немецкий порядок у них врожденный, а у нас такое невозможно. Возможно. Если стимулировать. А стимулировать можно кнутом и пряником. Других действенных способов можно не искать. Кто хочет добиться чего-то - ищет возможности, кто ищет, как не делать - ищет оправдание.

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