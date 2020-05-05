Карантин не пошел на пользу кошелькам украинцев. Сейчас огромное количество наших соотечественников ищет новые возможности, которые бы помогли заработать деньги. И возможности есть.

Международные онлайн-биржи — одна из них. На них востребованы самые разные услуги: от программирования до живописи.

Знание английского языка даст вам преимущество, ведь на международных биржах есть куда большее количество работодателей, чем на украинских, а оплата за аналогичные задачи в несколько раз выше.

Наша онлайн-школа английского языка, например, часто ищет преподавателей-носителей со всего мира именно с помощью онлайн-сервисов. Это международное сотрудничество работает, так как иностранные преподаватели часто становятся для студентов окном в новый мир, вдохновляя изучать язык.

Хотим поделиться своим опытом и посоветовать вам наиболее практичные онлайн-биржи, где можно без проблем найти заказы. Ведь, возможно, и ваш талант будет оценен по достоинству на мировом рынке.

Freelancer

Крупнейшая биржа, на которой ежедневно ищут исполнителей десятки тысяч работодателей. Здесь можно найти работу для абсолютно любой профессии, которая возможна онлайн.

Неквалифицированная работа вроде онлайн-ассистента оплачивается 12-15$ в час, что очень неплохо. Чем сложнее задачи, тем выше оплата.

Вывод средств длительный, но надежный. Для него вам потребуется оформить карту Payoneer или создать аккаунт на Skrill. Если собираетесь искать работу онлайн, регистрация здесь обязательна.

Upwork

Крупная американская биржа, с большим количеством заказчиков из США. Ориентирована на все аспекты онлайн-бизнеса: от веб-дизайна до настройки системы продаж. Также есть много творческих задач вроде озвучки, анимации, создания идей и креативов.

Неквалифицированных задач здесь меньше, чем на Freelance.com, но оплата в среднем выше.

Flexjobs

Очень большая биржа для удаленных сотрудников. Задачи самые разнообразные из более чем 50 сфер деятельности.

Много вакансий на полную ставку, так что можно даже найти здесь полноценную онлайн-работу с зарплатой в долларах. Просто для справки, средняя зарплата копирайтера на английском на этой бирже составляет 20$ в час. Но, естественно, английский должен быть идеальным.

Guru

Минималистичная, но при этом крупная биржа, где очень востребованы специалисты в сфере IT и диджитал. Здесь активно нанимают даже сотрудников с уровнем Junior, поэтому есть довольно большой шанс получить работу или подработку.

Отдельно заслуживает внимание финансовая система биржи. Вывод денег с личного счета здесь один из наиболее простых и удобных, если сравнивать с другими большими биржами, что привлекает и работодателей, и специалистов.

Fiverr

Отличный портал, где компании ищут исполнителей для разовых и отдельных проектов. Работает сайт не как обычная биржа, а в обратном формате. То есть, вам нужно описать на английском языке все свои компетенции, установить цену, за которую вы согласны работать, и ждать. Можно публиковать практически любые услуги, поэтому можно и нужно креативить.

Работодатели сами подыскивают подрядчиков, выбирая подходящие анкеты. От вас потребуется только грамотно продать себя как специалиста в коротком резюме.

Как увеличить свою эффективность на биржах?

Эти несколько советов помогут повысить вашу привлекательность как специалиста, чтобы работодатель среди остальных кандидатов выбрал именно вас.

Совет 1. Полностью заполните профиль и четко опишите свои умения

Именно описание вашего профиля на бирже позволяет работодателю составить первое впечатление о вас как о специалисте.

Нужно максимально кратко и емко описать себя как профессионала. Лучше всего для этого подходят простые фразы и общеупотребимая лексика. Не стоит показывать свое идеальное знание идиом и огромный словарный запас уже в резюме — это может оттолкнуть работодателя.

Совет 2. Грамотно оформите портфолио и добавьте рекомендации

Если у вас есть какие-либо выполненные проекты, не стесняйтесь добавлять их в портфолио. Даже если они не на английском, а на украинском или русском. Просто напишите сопроводительный текст на английском, где расскажите о каждом проекте. 3-5 предложений будет вполне достаточно.

Запрашивайте рекомендации для всех выполненных проектов и публикуйте их без лишнего стеснения. Это многократно повышает доверие к вам как к специалисту.

Совет 3. Будьте в контакте постоянно

Просто поставьте оповещения на новые сообщения. Это помогает оставаться на связи, даже если вы заходите на биржу раз в несколько дней.

Не пропадайте, если уже начали общение с потенциальным клиентом и уж точно будьте постоянно в контакте, если приступили к работе.

Перечитывайте сообщения перед отправкой. Из-за того, что английский нам не родной, в нем куда чаще бывают ошибки невнимательности. Следите за ними тщательно.

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Конечно, если ваша работа не связана непосредственно с языком, то работодатели зачастую лояльно относятся к небольшим опискам и ошибкам. Ошибаться — это нормально. Ведь если дизайнер или аниматор прекрасно делает свою работу, то зачем требовать от него идеального знания языка?

Но вы сможете произвести лучшее первое впечатление, если общаетесь грамотно. А это серьезно повышает ваши шансы получить работу.

Не бойтесь идти на биржи, даже если ваш уровень английского находится на intermediate. Я уверен, что уже первые успехи вдохновят вас на дальнейшее изучение английского. Потому что чем выше ваш уровень общения, тем более крутые проекты вы будете получать.

Совершенствуйте свой английский и покоряйте международные онлайн-сервисы работы. И если что, мы в этом поможем.