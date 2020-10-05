Так, друзья, сегодня будет очередной пост из вашей любимой серии — о советской пропаганде в детских журналах и книгах. В прошлых постах серии мы с вами разбирали примеры советской пропаганды — например, как промывали детям мозги в советских журналах, и как уже с самого раннего детства детей учили любить мёртвого деда, который вечно живой — всё это были примеры относительно недавние примеры пропаганды, которые многие из вас ещё застали в школе.

Что самое интересное — основные культурные столпы совковой пропаганды сформировались уже в первые советские годы — практически сразу же после прихода к власти большевиков в результате переворота 1917 года. Фактически, все дальнейшие 70 лет существования СССР советская пропаганда ездила по одним и тем же рельсам, которые были заложены ещё в двадцатые годы, и сегодня мы это наглядно увидим, посмотрев на то, как всё начиналось, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — смотрим на первые советские пропагандистские книжки для детей, что были изданы в двадцатые годы. Заходите под кат, там интересно.

С чего всё началось.

Для начала, как водится, немного исторической справки. В ходе октябрьского переворота большевики приходят к власти — и происходит это весьма неочевидным, в достаточной степени случайным и уж точно не поддержанным всенародно путём. Причём понимали это и сами большевики — они хорошо знали, что никакой "всенародной поддержки" у них нет, и начали вкладывать гигантские средства в массовую пропаганду для убеждения народа в том, что "революция" была предопределена свыше, а красные большевики — та единственная сила, которая должна быть у власти.

Далее всё происходило по тому же самому сценарию, что отыгрывается и во многих других закрытых тоталитарных режимах — независимые СМИ были уничтожены, народ был отрезан от источников информации и аналитики из других стран, всех несогласных заставляли замолчать или убивали. Параллельно с этим нагнеталась массовая военная истерия — большевики постоянно рисовали перед народом какие-то страшные чудища мировых угроз, против которых надо срочно вооружаться, хотя вооружались они в большей степени для удержания собственной власти.

Именно в первые советские годы были выработаны основные клише советской пропаганды, которые внушались уже с раннего детства — Ленин — царь и бог, весь мир желает нам зла, кругом враги, нужно крепить оборону и не задавать лишних вопросов.

Культ Вождя.

Культ деда, который умер, но продолжает быть вечно живым, появился практически сразу после смерти Ленина в 1924 году — тогда подписчикам многих государственных изданий в виде ценного приза дарили открытку "Ленин в гробу".

Именно в двадцатые годы восхваление Ленина приобрело черты религиозного культа. Сперва детям рассказывали о плохой жизни до прихода Мессии. Кстати, обратите внимание на стиль иллюстраций данной книжки — они копируют дореволюционные лубки. Остальные книни будут в иной стилистике, уже чисто советской.

В общем, сперва крестьяне жили плохо, а потом пришёл Он и всех спас. Да и умер в книжке Ленин не от сифилиса, а от переутомления — как настоящий Мессия. Страдал за народ и от этого умер:

Частью мифа о Ленине являлся и миф о "революции" — он тоже уже вполне сложился в двадцатые годы. Детям не говорили, что всё произошло случайно, а рассказывали сказки о том, что Ленин давно готовил Революцию, много лет думал о ней и всё хорошо запланировал. Дедушка не может ошибаться!

А ещё почему-то везде повторяли сказку, что Керенский убежал из Зимнего дворца в женском платье — на самом деле он покинул Зимний на автомобиле и даже отказался ехать в авто с флагом посольства США (что ему предложили сделать для безопасности), а поехал в следующей машине.

Призраки войны.

Вскоре после прихода большевиков к власти началась идеологическая накачка детей "вечной войной" — детям постоянно рассказывали, что весь мир хочет нас завоевать и разжигали ненависть к "вражеским странам". "Вражескими странами" были главным образом те, в которых не было у власти большевиков — и в книгах постоянно раздавались крики, что давно уже пора идти их освобождать.

Чисто советские штуки о невидимой руке, которая кем-то там управляет (так называемый "бред воздействия") появились тоже в двадцатые годы. Если в ответ на справедливую критику коррупционеров вы слышите вскрики "Госдеп! Сколько тебе платят пиндосы?" — то это всё отуда же, из советских книжек двадцатых годов.

Для того, чтобы враг нас не захватил и чтобы ты не стал игрушкой, колониальной Петрушкой в руках хозяев-англичан, нужно постоянно собираться в массу и ходить парадами. Для начала просто с флагами:

Потом можно будет надеть форму — пока что ещё не военную, но главное, чтобы она была у всех одинаковой. В лагере тебя, пионер, научат маршировать строем, по горну вставать, по свистку купаться.

А затем, несколько позже — вместо флага и горна тебе дадут и винтовку. Главное — это не задавать лишних вопросов.

Иллюзия благополучия.

Помимо вечной войны, в советской пропаганде 1920-х годов появилась ещё одна вечная тема — создание иллюзии благополучия путём показа всяких заводов, строек, плотин и пароходов, а позже перешли на Космос. Ещё могли нарисовать эшелон уходящих за горизонт танков — и никто не задавал вопросы, как вот это всё связано с лично моим уровнем жизни.

Все эти вещи подметил ещё Андрей Платонов в своей страшной антиутопии "Котлован" — которая пострашнее "1984" Оруэлла и которая запрещалась в СССР. Люди в этой повести жили в бараках, спали в гробах, надрываясь и умирая на стройках чего-то Великого.

Пропагандистские книжки 1920-х годов постоянно рассказывают о заводах, станках и пароходах, Все куда-то бегут, что-то делают, как писал Платонов — "кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза". А ещё мне очень понравился рисунок "новой советской деревни", напоминающей ГУЛАГовский лагерь за проволочной оградой:

При этом в пропаганде 1920-х годов есть один важный момент — особо не скрывалось, что все эти заводы, станки и пароходы нужны для наращивания военной силы, чтобы идти "освобождать мир от буржуев". Выпускалось множество книг вот такого рода, в которых рассказывалось о советской военной технике и её возможностях:

Из спичек и желудей.

Ну ладно — спросите вы, должно же быть ещё хоть что-то, что было в детстких книжках помимо этого всего? Да, было. Во-первых, детям рассказывали "новые советские сказки" о том, как мальчик и девочка по имени Май и Баррикада, Бебелина Октябрина полетели делать революцию в отстатлые страны. Начинается эта дивная поэма со строк "У одного гражданина в трудовом билете были записаны дети".

Во-вторых — детей отучали праздновать "буржуазные праздники", вроде мерзкого Нового года, который несёт за собой только лишь пьянство, прогулы и болезни. Не знали? Коньки и лыжи куда нам ближе!

И в третьих — детей приучали делать себе самостоятельно игрушки из спичек, желудей и пробок.

Послесловие.

В общем, как видите, основные "культурные мемы" советской пропаганды — такие, как культ личности Ленина, миф об Октябрьском перевороте, иллюзия благополучия с рассказами о заводах, плотинах и первом месте в мире по чугуну — всё это было далеко не новым и появилось ещё в двадцатые годы. Примерно к началу восьмидесятых годов эти мифы выдохлись и протухли, а там и СССР кончился.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

Что вообще думаете о советской пропаганде, эффективная она была?