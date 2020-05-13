Из-за длительного пребывания в карантине, несмотря на то, что ограничительные меры стали постепенно снимать, ощущение полной и неадекватной заторможенности ослабевать пока не собирается. А что возникает в такие моменты, у подавляющего большинства людей с подвижной психикой, а особенно с холерическим и меланхолическим темпераментом?

Правильно: возникает негативная фиксация. Мысли о том, что вся эта ситуация уже не кончится ничем хорошим, характерны, в первую очередь, для людей экстровертированных, то есть особенно склонных к прямым межличностным коммуникациям, и динамичной социальной жизни. В связи с тем, что таким людям общение в социальных сетях, в этих обстоятельствах, помогает крайне слабо, от этого неминуемо наступает эмоциональное опустошение.

Поскольку одним из главных признаков хорошо работающей психики является её подвижность, то есть – эмоциональная гибкость, процессы торможения и застревания приводят к хроническому стрессу на фоне постоянного уныния, в результате которого постепенно наступает психическое истощение.

Как понять, что ваша психика находиться на этой грани?

Об этом свидетельствуют три группы симптомов:

1)Эмоциональная усталость, всегда пониженное настроение и хандра.

- Отсутствие, либо острая нехватка позитивных эмоций, при большом количестве негатива.

Это может выражаться в абсолютно апатичном восприятии реальности в которой нет, как радости, так и скуки.

2) Снижение коммуникативных качеств и навыков.

- Раздражение, как форма агрессии, по отношению к окружающим (в первую очередь, к домашним). За ним часто скрывается острое желание поскорее изменить текущее положение вещей. Энергия, которую в пору бы потратить на активные действия, выплёскивается на окружающих в виде гнева. Вообще эту тему сложных семейных взаимоотношений во время карантина, я уже описывал в одной из своих прошлых публикаций.

3) Снижение личной самооценки и обесценивание собственных достижений.

- Подсознательный страх, что исправить это положение уже не удастся. Как следствие, жалость к себе, и мысли о том, что я – безвольная жертва этой ситуации. У женщин, в добавок, это может выражаться в повышенной плаксивости, когда уставшая психика таким способом пытается получить хоть какое-то облегчение.

Причины данных симптомов, в нашей ситуации, просты и понятны:

- Постоянная неопределённость с будущим, когда финансовые ресурсы, как и психика, на грани полного истощения. А если сверху ещё и накрывает высокое чувство личной ответственности: "Я просто обязан (обязана) что-то предпринять!", то тогда может стать совсем худо. И здесь не последнюю роль играют те автоматические эмоциональные и поведенческие реакции, которые мы перенесли в карантин, из трудовых будней. Разочарование же, от собственного бессилия, может привести не просто к эмоциональному выгоранию, но и полноценной депрессии.

Но если причины данных проблем, в существующих условиях, более-менее ясны и понятны.

То, что же можно предпринять в данной ситуации, дабы, если не полностью снять, то хотя бы максимально облегчить данный негативный эффект?

Вот несколько рекомендаций:

1. Осознать и принять это состояние.

2. Перестать ему сопротивляться! Пока эта ситуация (карантин) полностью не закончиться, вы можете с этим лишь согласиться.

3. Выполните упражнения со свечой. Чтобы лучше контролировать весь эмоциональный негатив вообще, и свой гнев, в частности:вечером, в тёмной комнате и, желательно, в тишине сядьте так, чтобы ваша спина полностью расслабилась. Зажгите обычную свечу, и, с открытыми глазами, сконцентрировавшись на её пламени, внутренне прочувствуйте весь свой внутренний негатив и изнурение, которые в вас копились. Представьте себе это всё в виде потока тёмной энергии, мысленно направив его на горящее пламя. Примерно через минуту, когда все неприятные чувства схлынут, сделайте медленный глубокий вдох, плавно выдохните и глядя на мерцание свечи, вспомните самый светлый и радостный момент из вашего детства. Очень часто в такие минуты приходят воспоминания о семейных праздниках и торжествах. Прочувствуйте каждый своим нервом тот позитив, который вы тогда ощущали, и посидите в этом состоянии минут двадцать, до получаса. После этого сразу отправляйтесь спать. Сон должен длиться хотя бы 7-8 часов.

4. Учитесь контролировать свой гнев, с помощью данного упражнения, и того, о котором я уже говорил в статье "Лекарство против страха".

5. Приучайте себя реагировать только на те результаты, которые вам нужны.

6. Не увлекайтесь алкоголем. Психологи по всему миру давно пришли к выводу, что когда человек начинает при помощи рюмки искать не возможность немного расслабиться, а способ разрешения своих эмоциональных проблем – это прямой путь к алкоголизму!

Вообще, ведение здорового образа жизни в наших обстоятельствах, это тема отдельного разговора. Но тем не менее, если вы приступаете к работе со своими негативными эмоциями, то очень хорошим дополнительным элементом такой психоэмоциональной коррекции, становится так называемая динамическая медитация. Информацию о ней вы, при желании, легко найдёте в открытом доступе. Там технике глубокой релаксации, предшествуют динамичные физические упражнения, которые можно легко выполнять на одном квадратном метре своей комнаты. А положительный эффект при этом получается максимальным! Потому, завершая эту статью, призываю всех к посильным, регулярным физическим нагрузкам, в комфортном для вас режиме. Ведь само слово "жизнь", по факту, означает постоянное движение, направление которого вы способны выбирать для себя сами!

Весь позитив у нас впереди!

Всем спасибо за внимание!