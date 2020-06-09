Итак, если кто не в курсе, то на оккупированной рф Луганщине продолжаются бунты голодных шахтеров. Причина бунтов - им элементарно нечего жрать, а так называемое "руководство" тупо думает о своем кармане, а не о шахтерах.

Для тех, кто вообще не в курсе того, что происходит, коротко опишу ситуацию, по состоянию на 21:00 по вчерашнему дню [сегодня прошла информация о том, что шахтерам-бунтарям электрику отключили, а значит вытравить хотят из-под земли их - нет электрики=нет подачи воздуха в ствол шахты].

Итак: шахта "Комсомольская-1" Антрацит начала бастовать и требовать зарплату ---> шахтеры отказались подниматься на поверхность в количестве до 120 человек ---> главная обезьяна лыныры люто испугалась и позвонила главполицаю лыныры по фамилии корнет с просьбой решить ситуацию с холопами---> корнет согласился вписаться за верховную абизяну и выделил полицаев---> шахтеры начали расклеивать листовки с призывами не подчиняться макакам лыныры---> корнет ах*ел и позвонил палачам мыгыбы лыныры с просьбой поучаствовать в подавлении бунта ---> палачи вписались в ситуацию и пошли с полицаями срывать листовки+искать бунтарей на поверхности.

Но и это еще не все - пасечник на столько испугался, что приказал выставить блокпосты в трех оккупированных городах и не впускать никого туда без местной прописки. Причина - многие шахтеры лынырийской ымперии захотели тоже потребовать денег и присоединиться к бастующим, что, в преддверии парада военного в Луганске, ну ооочень расстроило пасечника. Скажу даже больше - блокпосты выставили в три кольца, вплоть до проселочных дорог и поставили туда кизяков [ряженных клоунов в папахах].

Вечером же приехал сам главполицай лыныры, корнет на шахту + главпалач лынырийского княжества, так называемый глава мыгыбы лыныры. Но они были посланы шахтерами в сторону НАТО, ибо отмазки про потерпеть уже надоели всем, даже ватным шахтерам. По слухам, вчера даже вроде как выплатили зарплату бунтарям за май, но на это не согласны протестующие и требуют ...

А теперь о требованиях протестующих, пушках и воробьях. Начну с того, что шахтеры требуют полного погашения задолженности, это раз. Также горняки требуют о палачей лыныры освободить 6 задержанных макаками шахтеров, которые были задержаны вооруженными абизянами во время предыдущего бунта на другой шахте. Шоб вы понимали весь пизд*ц ситуации, попробую объяснить на пальцах как задержали тех 6 шахтеров : была забастовка, типа сми лыныры это конечно же не освещали, представители оккупационных типа властей попросили бастующих, которые были под землей, послать парламентеров от каждой профессии[водоотливщик,слесарь,проходчик и т д]. В итоге 6 человек поднялись вести переговоры и были задержаны макаками мыгыбы лыныры. От такие "народные власти" и так они любят шахтеров. Кстати, леня пасечник очень боится, чтобы об этом нигде не написали в сми, поэтому повторю требование шахтеров -комсомольская 1- : вернуть деньги и освободить 6 задержанных вооруженными придурками горняков

Вот, кстати листовки

Фото листовок

Но и это еще не все, ща будет самое интересно - о пушках и воробьях. Начнем с того, что многие заметили - я ни слова не написал о том, что макаки лыныры глушат мобильную связь мтс, списывая все на дракона, который погрыз кабеля. Я сейчас немного расскажу о том, как зовут этого дракона. В картинках.

Итак, дракона зовут Р-330М1П "Диабазол". Вот так он выглядит

Как видите, ни вышиванки, ни немецкой формы на этой железяке нету, а саму штуковину вообще можно купить в любом супермаркете оккупированного рф Антрацита. Именно от такой штуковиной глушат связь в бунтующих городах и сейчас я даже докажу это.

Немного предыстории. Именно с помощью таких железяк людей в 2014 году пеленговали оккупанты и отдавали на растерзание россиянам+палачам из мыгыбы лыныры. "Диабазол" опасен для цивильного жителя тем, что может делать фейковые соты мобильной связи, с помощью которых можно пеленговать эфир. ТТХ "Диабазола" перечислять не буду - они в тырнете есть, гляньте сами. Кстати, эти же железяки были давно замечены на оккупированном рф Донбассе.

Что такое фейковые соты мобильной связи Если без сложных слов, то железяка создает иллюзию: вы вроде как звОните, но все под контролем у военных, они знают куда, к кому и о чем вы говорили, а мобильный оператор тут не при делах. Ща покажу как спалились придурки из мыгыбы лыныры. Фото из открытых источников, кстати.

Упс. Мобильный оператор МТС за лыныры оказывается топит. С*ка, с тем же успехом можно было разослать смс с текстом от киевстара по типу - "за разговоры на русском - писят лет тюрьмы. Статья УК Украины номер 1488". Не ржать, подобные бы смс больше шуму наделали, чем хрень от мтс про лыныры.

Эпилог. Представляете масштаб перепуга пасечника и прочих главмакак лыныры, если они против гражданских [ !!! ], против тех, кому элементарно нечего есть, применяли военных средства радиоэлектронного подавления? Думаю, это начало конца эпохи пасечника. Москва такую дурость не простит - с тем же успехом можно было танками раздавить шахтеров, чтоб не гавкали в соцсетях.

От такие страсти на оккупированной рф Луганщине. И да, верховная абизяна по фамилии пасечник очень жалеет о том, что во время первого масштабного бунта горняков на шахте Никанор-новая не притопил бастующих. Причина - убить почти 120 человек [один вчера вечером поднялся из-за проблем с ногами] - это немножко палево. Конец