Українців попереджатимуть про карантин: почало діяти рішення Ради

В Україні з 25 листопада набула чинності постанова Верховної Ради України "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення".

Згідно з документом, про введення карантинних обмежень Кабінет міністрів буде попереджати українців не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їхньої дії. Повністю текст постанови опубліковано в газеті "Голос України" від 24 листопада.

У ньому говориться, що дія документа поширюється на заборону:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері культури;

приймання відвідувачів у кінотеатрах;

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т. п.);

приймання відвідувачів торгово-розважальними центрами;

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

залишати місця свого проживання.

Уряд не має права вводити більше одного із зазначених заходів на певних територіях без оприлюднення рішення про це не пізніше ніж за сім календарних днів до початку їхньої дії.

У цей же термін до початку дії двох і більше зазначених заходів Кабмін зобов'язаний внести на розгляд в ВР законопроєкт про надання державної підтримки та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які відчувають негативні наслідки через посилення протиепідемічних заходів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повний локдаун в Україні можливий у разі колапсу медичної системи. Зараз, за його словами, до цього все йде, адже кількість ліжко-місць у медзакладах вичерпується.

Введення будь-яких обмежень міністр назвав життєво необхідним для країни в реаліях пандемії.