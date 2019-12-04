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4 грудня • оновлено в 16:35
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Кабмін знайшов заміну В'ятровичу: хто став главою Інституту нацпам'яті

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У середу, 4 грудня, Кабінет міністрів України призначив новим главою Українського інституту національної пам'яті Антона Дробович.

Про це в Facebook повідомив колишній глава інституту Володимир Вятрович, який став народним депутатом.

"Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам'яті може не залишитися місця для України і українців", – повідомив В'ятрович.

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33-річний Антон Дробович є фахівцем з сучасних комунікацій. Керував освітніми програми Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Доцент Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень.

Дробович є автором циклу лекцій на тему міфології в мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій в галузі філософії, культурології та антропології.

Антон Дробович

Антон Дробович

ZIK

Нардеп Олексій Гончаренко в мережі виклав частину біографії Дробовича, де вказано, що він "вільно володіє російською мовою".

Активіст і волонтер Ярина Ясиневич в Facebook зазначила, що їй страшно, коду чиновники пропонують працювати над мисленням громадян. Таку заяву вона зробила, коментуючи заву Дробовича перед призначенням в інститут: "Тут ще слід багато над чим попрацювати, як в юридичній площині, так і в практичній, особливо, що стосується повсякденного мислення громадян".

Голова Координаційної ради з питань захисту української мови при Київській міській організації "Меморіал" імені Стуса Тарас Марусик в Facebook зазначив, що це було "очікуване рішення".

"Уряд "слуг народу" думає, що схопив Бога за бороду. Антон Дробович вважає, що офіційну політику пам'яті в Україні потрібно зробити виваженою та ліберальною – щоб Інститут нацпам'яті не сприймався "як рупор агітації, ідеологічної боротьби або пропаганди", а став "зрозумілим для громадян інструментом", – цитував він висловлювання Дробовича.

"Тепер ми знаємо ціну обіцянок прем'єра Гончарука, які він давав В'ятровичу. УІНП очолює лівий кадр, і це буде означати розворот Інституту. Котимося далі", - зазначив журналіст Дмитро Лиховій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня у Верховній Раді колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прийняв присягу народного депутата.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Чудовищно!!! Какое право он имеет владеть русским языком?!!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
очередной eвpeй будет руководить промывкой мозгов украинцев..
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну, если Дробович специалист по мифологии в искусстве, то, даст Бог, и с мифологией в истории, которую любовно пестовал его предшественник Вятрович, разберётся.
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