У "червоних" зонах відкриють школи і дитсадки: Кабмін змінив критерії карантину

Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення зон адаптивного карантину в регіонах.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін.

Тепер найвищий рівень обмеження для "червоної" зони буде запроваджуватися, якщо рівень захворюваності в регіоні більш ніж в 5 разів перевищить середній по Україні.

"Перелік обмежень у "червоній" зоні з визначених Кабміном будуть встановлювати спільно з регіоном", – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Проектом акта пропонується внести зміни до постанови уряду від 22 липня №641 і передбачити, що "червоний" рівень епіднебезпеки встановлюється спільним рішенням державної та регіональної комісій із питань ТЕБ та НС у разі завантаженості більше 75% ліжок у медустановах регіону протягом 5 днів поспіль і перевищення середнього рівня захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж у п'ять разів", – пояснив Степанов.

Він уточнив, що обмежувальними заходами в "червоних" зонах може бути закриття всіх сфер або поступове обмеження деяких сфер, які в конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби.

Відповідно до змін, прийнятих Кабміном, місто або район включатимуть до "червоної" зони за умови:

завантаженості 75% ліжок у медичних установах регіону протягом п'яти днів поспіль;

перевищення середнього рівня по країні захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж у п'ять разів.

Водночас у "червоній" зоні закривати школи і дитячі садочки будуть тільки за умови, якщо на самоізоляцію відправлено понад 50% класів.

Критерії "помаранчевої" зони:

на вході проведення заходу або на вході до закладу обов'язково встановлюються інформаційні матеріали про площі й максимально можливу кількість відвідувачів;

виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнюванні 50% сидячих місць.

Наразі, за даними Міністерства охорони здоров'я, загальний показник кількості нових випадків COVID-19 в Україні становить 96,8 на 100 тис. населення за допустимої норми в 40 на 100 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в понеділок, 14 вересня, набрало чинності нове епідеміологічне зонування. Поділ країни на карантинні зони ухвалили на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок середи, 16 вересня, в Україні офіційно підтверджено 162 660 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 958 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 3 340 осіб (+76 за добу), а 72 324 пацієнта (+1 514) повністю побороли хворобу.