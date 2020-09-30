Кабмін затвердив список робочих субот за довгі вихідні у 2021 році

Вікторія Довгань Суспільство 17:59, 30.09.2020 Оновлено: 18:00, 30.09.2020

У 2021 році українці матимуть три робочих суботи через перенесення певних днів заради довгих вихідних.

Зокрема, країна тричі відпочиватиме по чотири дні поспіль: з 7 по 10 січня, з 21 по 24 серпня і з 14 по 17 жовтня. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів 30 вересня.

"З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році Різдва Христового, Дня Незалежності України та Дня захисника України рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень із двома вихідними, перенести у 2021 році робочі дні", – сказано у розпорядженні уряду.

Зокрема, йдеться про перенесення таких робочих днів:

  • з п’ятниці 8 січні на суботу 16 січня;

  • з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

  • з п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Список робочих субот в Україні у 2021 році.
Telegram-канал Олексія Гончаренка

У документі наголошується, що перенесення не стосуються органів Пенсійного фонду, "Укрпошти", Державної казначейської служби та банківських установ (їхній графік встановлюватиме НБУ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря і винороба. Під час робочої поїздки в Закарпатську область глава держави заявив, що нове свято відзначатиметься у другу неділю листопада.

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