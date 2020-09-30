Кабмін затвердив список робочих субот за довгі вихідні у 2021 році

У 2021 році українці матимуть три робочих суботи через перенесення певних днів заради довгих вихідних.

Зокрема, країна тричі відпочиватиме по чотири дні поспіль: з 7 по 10 січня, з 21 по 24 серпня і з 14 по 17 жовтня. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів 30 вересня.

"З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році Різдва Христового, Дня Незалежності України та Дня захисника України рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень із двома вихідними, перенести у 2021 році робочі дні", – сказано у розпорядженні уряду.

Зокрема, йдеться про перенесення таких робочих днів:

з п’ятниці 8 січні на суботу 16 січня;

з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

з п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Список робочих субот в Україні у 2021 році. Telegram-канал Олексія Гончаренка

У документі наголошується, що перенесення не стосуються органів Пенсійного фонду, "Укрпошти", Державної казначейської служби та банківських установ (їхній графік встановлюватиме НБУ).

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