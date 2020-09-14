Кабмін затвердив правила проведення виборів на тлі пандемії COVID-19

Уряд затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів.

Про це повідомили на Урядовому порталі. Відповідне рішення ухвалив 14 вересня Кабінет міністрів.

Зокрема, всім особам, які заходять до приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій, буде проводиться температурний скринінг. Також їх опитають про наявність симптомів респіраторних захворювань.

На вході до приміщення виборчої комісії та приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також повинні бути обладнані місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту.

У приміщеннях буде нанесена розмітка, яка вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців на вхід і на вихід розділять. Крім того, рекомендується одночасне перебування виборців у приміщенні з розрахунку не більш ніж три особи на один стіл для видання бюлетенів.

Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчою комісією, повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не допускається.

Члени виборчої комісії повинні дотримуватися фізичного дистанціювання. Тобто сидіти на відстані не менше ніж 1 метр один від одного або застосовувати фізичні бар'єри, наприклад, прозорі екрани.

"Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння і т. д. дезінфікувальними засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення – не рідше одного разу на 4 години. Обробляти окремі частини виборчих скриньок можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини і засобів дезінфекції всередину виборчої урни", – сказано в документі.

Зі свого боку виборці повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікувальними засобами перед входом до приміщення, перебувати в респіраторі або захисній масці. Водночас члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців із проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Рекомендовано також не брати дітей на виборчі дільниці, але взяти з собою власну ручку.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем ​​виборів подати заяву з довідкою медустанови про стан здоров'я (перебування на самоізоляції).

У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, що підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, що забезпечують голосування за місцем перебування, повинні бути в масках, рукавичках, захисних щитках. Після кожного відвідування вони повинні проводити утилізацію засобів захисту.

Відзначено, що засоби захисту повинні мати всі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій.

У разі виявлення випадків COVID-19 у одного з членів виборчої комісії всі інші члени можуть продовжувати виконувати свої функції за відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі контакту з хворим без застосування засобів індивідуального захисту члени виборчої комісії йдуть на самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров'я та установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР.

Після завершення підрахунку голосів, передання протоколів та бюлетенів для голосування в приміщенні виборчої комісії проводиться підсумкова дезінфекція.

Крім того, документ доповнив перелік осіб, яким дозволено в'їзд на територію України на час дії карантину офіційними спостерігачами від іноземних держав і міжнародних організацій, які будуть вести спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів.

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