Кабмін затвердив план покриття 4G по всій Україні

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо максимального покриття території України інтернетом 4G.

Про це повідомив в Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Він опублікував скріни відповідного документа.

Для цього планується вивільнити смуги радіочастот в діапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц, які зараз зайняті телевізійними мовниками.

За даними Мінціфри, в Україні відсутнє повне покриття території рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління. Це перешкоджає доступу споживачів до високошвидкісного мобільного інтернету.

Такі законодавчі зміни забезпечать зокрема максимальне покриття 4G-інтернетом уздовж автомобільних доріг і в сільській місцевості.

Кабмін затвердив план заходів Telegram Олексія Гончаренка

Звільнять смуги радіочастот в діапазонах 790-862 МГц Telegram Олексія Гончаренка

Частоти, які займало телебачення, віддадуть для інтернету Telegram Олексія Гончаренка

Інтернет з'явиться уздовж доріг і в селах Telegram Олексія Гончаренка

Раніше OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає заходи щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету. Заходи вжиті для забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого мобільного зв'язку третього і четвертого поколінь