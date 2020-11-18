Кабмін затвердив план покриття 4G по всій Україні

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо максимального покриття території України інтернетом 4G.

Про це повідомив в Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Він опублікував скріни відповідного документа.

Для цього планується вивільнити смуги радіочастот в діапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц, які зараз зайняті телевізійними мовниками.

За даними Мінціфри, в Україні відсутнє повне покриття території рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління. Це перешкоджає доступу споживачів до високошвидкісного мобільного інтернету.

Такі законодавчі зміни забезпечать зокрема максимальне покриття 4G-інтернетом уздовж автомобільних доріг і в сільській місцевості.

Раніше OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає заходи щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету. Заходи вжиті для забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого мобільного зв'язку третього і четвертого поколінь