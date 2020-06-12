Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 12 червня затвердив новий проект районування областей України, а також створення територіальних громад.
Згідно з рішенням уряду, загальна кількість районів в країні складе 129, тоді як зараз – 490 (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Одна з причин таких змін – диспропорції щодо населення в існуючих районах. Наприклад, в Поліському районі Київської області живе 5622 людини, а в Харківському районі – 182 100 людей. Крім того, є проблема з потребою в РДА.
При цьому Кабмін погодив, що в 2020 році територіальний устрій України залишається незмінним, а нове районування відбудеться з наступного року.
Створення нових районів
Вінницька область (тисяч населення)
Вінницький – 766,4
Гайсинський – 243,3
Могилів-Подільський – 205,2
Тульчинський – 157,2
Хмельницький – 188,3
Волинська область
Володимир-Волинський – 174,7
Камінь-Каширський – 132,4
Ковельський – 271
Луцький – 457,3
Дніпропетровська область
Дніпровський – 1245,7
Каменський – 439
Криворізький – 772,3
Нікопольський – 262,6
Новомосковський – 171,7
Павлоградський – 315,1
Донецька область
Бахмутський – 211,4
Волноваський – 146
Горлівський – 690,6
Донецький – 1503,4
Кальміуський – 122,6
Краматорський – 568
Маріупольський – 521,1
Покровський – 402,7
Житомирська область
Бердичівський – 169,3
Житомирський – 617,1
Коростенський – 262,1
Новоград-Волинський – 171,7
Закарпатська область
Берегівський – 199,8
Мукачівський – 254,6
Тячівський – 268,1
Ужгородський – 255,8
Хустський – 278,6
Запорізька область
Бердянський – 167,4
Васильківський – 188,7
Запорізький – 874,2
Мелітопольський – 286,6
Пологівський – 189
Івано-Франківська область
Івано-Франківський – 490,7
Калуський – 286,5
Коломийський – 278,2
Косівський – 117,8
Надвірнянський – 200
Київська область
Білоцерківський – 423
Бориспільський – 290,4
Бучанський – 422,6
Обухівський – 202,1
Переяславський – 153,9
Фастівський – 228,9
Кіровоградська область
Голованівський – 124,9
Кропивницький – 448,1
Новоукраїнський – 142,7
Олександрійський – 229,8
Луганська область
Алчевський – 442,8
Антрацитівський – 296,8
Довжанський – 207,7
Луганський – 535,2
Сватівський – 82,5
Сєвєродонецький – 384,1
Старобільський – 119,3
Щастинський – 81,2
Львівська область
Дрогобицький – 239
Золочівський – 163,3
Львівський – 1124,5
Самбірський – 227,7
Стрийський – 327,7
Червоноградський – 233
Яворівський – 206,9
Миколаївська область
Баштанський – 140,5
Вознесенський – 182,5
Миколаївський – 656,3
Первомайський – 151,8
Одеська область
Білгород-Дністровський – 201,4
Болградський – 154,5
Ізмаїльський – 206,2
Одеський – 1413
Подільський – 229,9
Роздільнянський – 175,4
Полтавська область
Кременчуцький – 399,4
Лубенський – 194,4
Миргородський – 206,2
Полтавський – 600,5
Рівненська область
Варашський – 139
Дубенський – 170,4
Рівненський – 634,9
Сарненський – 213
Сумська область
Конотопський – 204,2
Охтирський – 169,2
Роменський – 113,7
Сумський – 405,9
Шосткинський – 188,5
Тернопільська область
Кременецький – 155,6
Тернопільський – 495,2
Чортківський – 395,1
Харківська область
Ізюмський – 181,6
Красноградський – 131,2
Куп'янський – 137,2
Лозівський – 154,6
Люботинський – 156,2
Харківський – 1712,8
Чугуївський – 202,2
Херсонська область
Генічеський – 122,4
Новокаховський – 323,7
Херсонський – 591,5
Хмельницька область
Дунаєвський – 147,5
Кам'янець-Подільський – 203,1
Старокостянтинівський – 183,4
Хмельницький – 470
Шепетівський – 260,7
Черкаська область
Звенигородський – 225,2
Золотоніський – 142,3
Уманський – 257,5
Черкаський – 581,4
Чернівецька область
Сторожинецький – 253,8
Хотинський – 157,8
Чернівецький – 492,8
Чернігівська область
Ніжинський – 228,7
Новгород-Сіверський – 158,1
Прилуцький – 158,2
Чернігівський – 482,8
Автономна Республіка Крим
Бахчисарайський – 130,4
Білогірський – 122,7
Джанкойський – 117,9
Євпаторійський – 260,5
Керченський – 212,9
Курманський – 134
Перекопський – 122,8
Сімферопольський – 519,4
Феодосійський – 227,6
Ялтинський – 192,8
Створення територіальних громад
В Україні заплановано створення 1470 територіальних громад:
Волинська область – 54
Полтавська область – 61
Дніпропетровська область – 86
Сумська область – 51
Миколаївська область – 52
Кіровоградська область – 49
Черкаська область – 67
Івано-Франківська область – 62
Рівненська область – 64
Вінницька область – 63
Закарпатська область – 64
Київська область – 69
Чернігівська область – 57
Харківська область – 56
Луганська область – 37
Одеська область – 91
Чернівецька область – 52
Запорізька область – 67
Херсонська область – 49
Тернопільська область – 55
Хмельницька область – 60
Донецька область – 66
Житомирська область – 65
Львівська область – 73.
Як повідомляв OBOZREVATEL, письменник Андрій Любка вважає, що створюючи фактично "угорський" Берегівський район Закарпатської області, українська влада пішла на перші поступки Будапешту.