Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 12 червня затвердив новий проект районування областей України, а також створення територіальних громад.

Згідно з рішенням уряду, загальна кількість районів в країні складе 129, тоді як зараз – 490 (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні

Одна з причин таких змін – диспропорції щодо населення в існуючих районах. Наприклад, в Поліському районі Київської області живе 5622 людини, а в Харківському районі – 182 100 людей. Крім того, є проблема з потребою в РДА.

При цьому Кабмін погодив, що в 2020 році територіальний устрій України залишається незмінним, а нове районування відбудеться з наступного року.

Створення нових районів

Вінницька область (тисяч населення)

Вінницький – 766,4

Гайсинський – 243,3

Могилів-Подільський – 205,2

Тульчинський – 157,2

Хмельницький – 188,3

Волинська область

Володимир-Волинський – 174,7

Камінь-Каширський – 132,4

Ковельський – 271

Луцький – 457,3

Дніпропетровська область

Дніпровський – 1245,7

Каменський – 439

Криворізький – 772,3

Нікопольський – 262,6

Новомосковський – 171,7

Павлоградський – 315,1

Донецька область

Бахмутський – 211,4

Волноваський – 146

Горлівський – 690,6

Донецький – 1503,4

Кальміуський – 122,6

Краматорський – 568

Маріупольський – 521,1

Покровський – 402,7

Житомирська область

Бердичівський – 169,3

Житомирський – 617,1

Коростенський – 262,1

Новоград-Волинський – 171,7

Закарпатська область

Берегівський – 199,8

Мукачівський – 254,6

Тячівський – 268,1

Ужгородський – 255,8

Хустський – 278,6

Запорізька область

Бердянський – 167,4

Васильківський – 188,7

Запорізький – 874,2

Мелітопольський – 286,6

Пологівський – 189

Івано-Франківська область

Івано-Франківський – 490,7

Калуський – 286,5

Коломийський – 278,2

Косівський – 117,8

Надвірнянський – 200

Київська область

Білоцерківський – 423

Бориспільський – 290,4

Бучанський – 422,6

Обухівський – 202,1

Переяславський – 153,9

Фастівський – 228,9

Кіровоградська область

Голованівський – 124,9

Кропивницький – 448,1

Новоукраїнський – 142,7

Олександрійський – 229,8

Луганська область

Алчевський – 442,8

Антрацитівський – 296,8

Довжанський – 207,7

Луганський – 535,2

Сватівський – 82,5

Сєвєродонецький – 384,1

Старобільський – 119,3

Щастинський – 81,2

Львівська область

Дрогобицький – 239

Золочівський – 163,3

Львівський – 1124,5

Самбірський – 227,7

Стрийський – 327,7

Червоноградський – 233

Яворівський – 206,9

Миколаївська область

Баштанський – 140,5

Вознесенський – 182,5

Миколаївський – 656,3

Первомайський – 151,8

Одеська область

Білгород-Дністровський – 201,4

Болградський – 154,5

Ізмаїльський – 206,2

Одеський – 1413

Подільський – 229,9

Роздільнянський – 175,4

Полтавська область

Кременчуцький – 399,4

Лубенський – 194,4

Миргородський – 206,2

Полтавський – 600,5

Рівненська область

Варашський – 139

Дубенський – 170,4

Рівненський – 634,9

Сарненський – 213

Сумська область

Конотопський – 204,2

Охтирський – 169,2

Роменський – 113,7

Сумський – 405,9

Шосткинський – 188,5

Тернопільська область

Кременецький – 155,6

Тернопільський – 495,2

Чортківський – 395,1

Харківська область

Ізюмський – 181,6

Красноградський – 131,2

Куп'янський – 137,2

Лозівський – 154,6

Люботинський – 156,2

Харківський – 1712,8

Чугуївський – 202,2

Херсонська область

Генічеський – 122,4

Новокаховський – 323,7

Херсонський – 591,5

Хмельницька область

Дунаєвський – 147,5

Кам'янець-Подільський – 203,1

Старокостянтинівський – 183,4

Хмельницький – 470

Шепетівський – 260,7

Черкаська область

Звенигородський – 225,2

Золотоніський – 142,3

Уманський – 257,5

Черкаський – 581,4

Чернівецька область

Сторожинецький – 253,8

Хотинський – 157,8

Чернівецький – 492,8

Чернігівська область

Ніжинський – 228,7

Новгород-Сіверський – 158,1

Прилуцький – 158,2

Чернігівський – 482,8

Автономна Республіка Крим

Бахчисарайський – 130,4

Білогірський – 122,7

Джанкойський – 117,9

Євпаторійський – 260,5

Керченський – 212,9

Курманський – 134

Перекопський – 122,8

Сімферопольський – 519,4

Феодосійський – 227,6

Ялтинський – 192,8

Створення територіальних громад

В Україні заплановано створення 1470 територіальних громад:

Волинська область – 54

Полтавська область – 61

Дніпропетровська область – 86

Сумська область – 51

Миколаївська область – 52

Кіровоградська область – 49

Черкаська область – 67

Івано-Франківська область – 62

Рівненська область – 64

Вінницька область – 63

Закарпатська область – 64

Київська область – 69

Чернігівська область – 57

Харківська область – 56

Луганська область – 37

Одеська область – 91

Чернівецька область – 52

Запорізька область – 67

Херсонська область – 49

Тернопільська область – 55

Хмельницька область – 60

Донецька область – 66

Житомирська область – 65

Львівська область – 73.

Як повідомляв OBOZREVATEL, письменник Андрій Любка вважає, що створюючи фактично "угорський" Берегівський район Закарпатської області, українська влада пішла на перші поступки Будапешту.

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