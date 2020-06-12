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12 червня • оновлено в 11:45
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Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

  • Кабмін підтримав проект районування областей

  • Загальна кількість районів в Україні складе 129

  • Заплановано створення 1470 територіальних громад

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Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 12 червня затвердив новий проект районування областей України, а також створення територіальних громад.

Згідно з рішенням уряду, загальна кількість районів в країні складе 129, тоді як зараз – 490 (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні

Одна з причин таких змін – диспропорції щодо населення в існуючих районах. Наприклад, в Поліському районі Київської області живе 5622 людини, а в Харківському районі – 182 100 людей. Крім того, є проблема з потребою в РДА.

При цьому Кабмін погодив, що в 2020 році територіальний устрій України залишається незмінним, а нове районування відбудеться з наступного року.

Створення нових районів

Вінницька область (тисяч населення)

  • Вінницький – 766,4

  • Гайсинський – 243,3

  • Могилів-Подільський – 205,2

  • Тульчинський – 157,2

  • Хмельницький – 188,3

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Волинська область

  • Володимир-Волинський – 174,7

  • Камінь-Каширський – 132,4

  • Ковельський – 271

  • Луцький – 457,3

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Дніпропетровська область

  • Дніпровський – 1245,7

  • Каменський – 439

  • Криворізький – 772,3

  • Нікопольський – 262,6

  • Новомосковський – 171,7

  • Павлоградський – 315,1

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Донецька область

  • Бахмутський – 211,4

  • Волноваський – 146

  • Горлівський – 690,6

  • Донецький – 1503,4

  • Кальміуський – 122,6

  • Краматорський – 568

  • Маріупольський – 521,1

  • Покровський – 402,7

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Житомирська область

  • Бердичівський – 169,3

  • Житомирський – 617,1

  • Коростенський – 262,1

  • Новоград-Волинський – 171,7

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Закарпатська область

  • Берегівський – 199,8

  • Мукачівський – 254,6

  • Тячівський – 268,1

  • Ужгородський – 255,8

  • Хустський – 278,6

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Запорізька область

  • Бердянський – 167,4

  • Васильківський – 188,7

  • Запорізький – 874,2

  • Мелітопольський – 286,6

  • Пологівський – 189

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Івано-Франківська область

  • Івано-Франківський – 490,7

  • Калуський – 286,5

  • Коломийський – 278,2

  • Косівський – 117,8

  • Надвірнянський – 200

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Київська область

  • Білоцерківський – 423

  • Бориспільський – 290,4

  • Бучанський – 422,6

  • Обухівський – 202,1

  • Переяславський – 153,9

  • Фастівський – 228,9

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Кіровоградська область

  • Голованівський – 124,9

  • Кропивницький – 448,1

  • Новоукраїнський – 142,7

  • Олександрійський – 229,8

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Луганська область

  • Алчевський – 442,8

  • Антрацитівський – 296,8

  • Довжанський – 207,7

  • Луганський – 535,2

  • Сватівський – 82,5

  • Сєвєродонецький – 384,1

  • Старобільський – 119,3

  • Щастинський – 81,2

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Львівська область

  • Дрогобицький – 239

  • Золочівський – 163,3

  • Львівський – 1124,5

  • Самбірський – 227,7

  • Стрийський – 327,7

  • Червоноградський – 233

  • Яворівський – 206,9

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Миколаївська область

  • Баштанський – 140,5

  • Вознесенський – 182,5

  • Миколаївський – 656,3

  • Первомайський – 151,8

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Одеська область

  • Білгород-Дністровський – 201,4

  • Болградський – 154,5

  • Ізмаїльський – 206,2

  • Одеський – 1413

  • Подільський – 229,9

  • Роздільнянський – 175,4

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Полтавська область

  • Кременчуцький – 399,4

  • Лубенський – 194,4

  • Миргородський – 206,2

  • Полтавський – 600,5

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Рівненська область

  • Варашський – 139

  • Дубенський – 170,4

  • Рівненський – 634,9

  • Сарненський – 213

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Сумська область

  • Конотопський – 204,2

  • Охтирський – 169,2

  • Роменський – 113,7

  • Сумський – 405,9

  • Шосткинський – 188,5

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Тернопільська область

  • Кременецький – 155,6

  • Тернопільський – 495,2

  • Чортківський – 395,1

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Харківська область

  • Ізюмський – 181,6

  • Красноградський – 131,2

  • Куп'янський – 137,2

  • Лозівський – 154,6

  • Люботинський – 156,2

  • Харківський – 1712,8

  • Чугуївський – 202,2

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Херсонська область

  • Генічеський – 122,4

  • Новокаховський – 323,7

  • Херсонський – 591,5

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Хмельницька область

  • Дунаєвський – 147,5

  • Кам'янець-Подільський – 203,1

  • Старокостянтинівський – 183,4

  • Хмельницький – 470

  • Шепетівський – 260,7

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Черкаська область

  • Звенигородський – 225,2

  • Золотоніський – 142,3

  • Уманський – 257,5

  • Черкаський – 581,4

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Чернівецька область

  • Сторожинецький – 253,8

  • Хотинський – 157,8

  • Чернівецький – 492,8

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Чернігівська область

  • Ніжинський – 228,7

  • Новгород-Сіверський – 158,1

  • Прилуцький – 158,2

  • Чернігівський – 482,8

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Автономна Республіка Крим

  • Бахчисарайський – 130,4

  • Білогірський – 122,7

  • Джанкойський – 117,9

  • Євпаторійський – 260,5

  • Керченський – 212,9

  • Курманський – 134

  • Перекопський – 122,8

  • Сімферопольський – 519,4

  • Феодосійський – 227,6

  • Ялтинський – 192,8

Кабмін затвердив нову карту районів в Україні: що зміниться

Створення територіальних громад

В Україні заплановано створення 1470 територіальних громад:

  • Волинська область – 54

  • Полтавська область – 61

  • Дніпропетровська область – 86

  • Сумська область – 51

  • Миколаївська область – 52

  • Кіровоградська область – 49

  • Черкаська область – 67

  • Івано-Франківська область – 62

  • Рівненська область – 64

  • Вінницька область – 63

  • Закарпатська область – 64

  • Київська область – 69

  • Чернігівська область – 57

  • Харківська область – 56

  • Луганська область – 37

  • Одеська область – 91

  • Чернівецька область – 52

  • Запорізька область – 67

  • Херсонська область – 49

  • Тернопільська область – 55

  • Хмельницька область – 60

  • Донецька область – 66

  • Житомирська область – 65

  • Львівська область – 73.

Як повідомляв OBOZREVATEL, письменник Андрій Любка вважає, що створюючи фактично "угорський" Берегівський район Закарпатської області, українська влада пішла на перші поступки Будапешту.

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Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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