Кабмін ухвалив 300% надбавки медикам за лікування COVID-19

В Україні медики, що працюють з хворими коронавірусом COVID-19, будуть отримувати надбавки в 300%.

Такі тарифи в п'ятницю, 24 квітня, затвердив Кабінет міністрів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Телеграм-каналі.

"Кабмін затвердив тарифи на лікування хворих COVID-19, що дозволить почати виплачувати надбавки в 300% медикам, які працюють з такими пацієнтами", – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Україні

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, але в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими коронавірусів COVID-19.

В Офісі президента повідомили, що в Україні з квітня піднімуть зарплати медикам – в зв'язку з боротьбою з епідемією коронавірусу..

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України втричі збільшило оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19.