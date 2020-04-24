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24 квітня • оновлено в 21:38
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Кабмін ухвалив 300% надбавки медикам за лікування COVID-19

1.7т
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В Україні медики, що працюють з хворими коронавірусом COVID-19, будуть отримувати надбавки в 300%.

Такі тарифи в п'ятницю, 24 квітня, затвердив Кабінет міністрів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Телеграм-каналі.

"Кабмін затвердив тарифи на лікування хворих COVID-19, що дозволить почати виплачувати надбавки в 300% медикам, які працюють з такими пацієнтами", – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що українські медики отримали по 1000-1500 гривень авансу, але в ньому не враховується доплата в розмірі 300% тим, хто працює з хворими коронавірусів COVID-19.

В Офісі президента повідомили, що в Україні з квітня піднімуть зарплати медикам – в зв'язку з боротьбою з епідемією коронавірусу..

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України втричі збільшило оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі медики Кабінет Міністрів України тарифи
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