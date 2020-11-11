Кабмін запровадить карантин вихідного дня в Україні: до чого готуватися

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити карантин вихідного дня, починаючи з 14 листопада.

Про це стало відомо під час засідання уряду 11 листопада, яке транслювалося на YouTube. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 неділі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу наголосив, що протягом останнього місяця в Україні фіксувалося експонентне зростання кількості захворілих на COVID-19. Відтак, суттєво збільшилося навантаження на лікарні та українських лікарів.

"Десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують нові локдауни. Великобританія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія – всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну", – сказав очільник Кабміну.

"Саме тому уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні карантину вихідного дня", – додав він.

Що таке карантин вихідного дня?

Як пояснював міністр охорони здоров'я Максим Степанов, карантин вихідного дня – це жорсткіші обмеження, які діятимуть лише в суботу та неділю.

Правила карантину вихідного дня в Україні.

Зокрема, будуть закритими:

більшість магазинів;

театри та кінотеатри;

спортзали;

фуд-корти і розважальні зони у ТРЦ;

кафе та ресторани працюватимуть на тільки на виніс.

Водночас дозволена робота:

аптек та ветаптек;

заправок;

продуктових магазинів;

транспорту.

Втім, інфекціоністи вважають, що таких заходів недостатньо для сповільнення пандемії в Україні й закликають ввести повний локдаун. На думку фахівців, він має тривати щонайменше три тижні.

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