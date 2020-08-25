Кабмін запропонував продовжити карантин в Україні до 1 листопада через велику кількість випадків зараження коронавірусом.

Про це 25 серпня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, написала пресслужба ОПУ на своєму сайті. Зазначається, що лише за минулу добу в Україні зафіксовано понад 1,6 тис. нових випадків COVID-19, а загалом їхня кількість уже перевищила 108 тисяч.

Так, через негативну динаміку захворюваності Зеленський підтримав необхідність превентивних заходів. Зокрема, йдеться про впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

"Але карантин має залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", – підкреслив глава держави.

На нараді йшлось і про те, що у світі також спостерігається зростання випадків COVID-19. Тому український уряд розробить регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян із країн, які потрапляють у "червону" зону епідемії, терміном на 30 днів. Вона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю було ухвалено рішення і про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана. Водночас Зеленський сказав, що для громадян Білорусі варто створити пом’якшені умови в’їзду в Україну, "особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію" в сусідів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов доповів, що через наближення сезону респіраторно-вірусних інфекцій МОЗ готується до закупівель протигрипозних вакцин для груп ризику: медиків, працівників поліції, прикордонної служби, галузі освіти. А президент додав, що також треба збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 25 серпня, в Україні офіційно підтверджено 108 415 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 658 – виявлено за минулу добу.

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