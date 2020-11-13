Кабмін заборонив відвідувати спортивно-оздоровчі комплекси Sport Life

Клієнтам забороняється відвідувати спортивно- оздоровчі комплекси, згідно Постанови КМУ від 11 листопада 2020р. № 1100, тому клієнтам заборонено відвідування за їх сплаченими картками.

Зі свого боку клієнтські відділи продовжують працювати у звичайному режимі.

"Це злочин – забирати у людей можливість оздоровлюватися, а у тих, хто перехворів ковідом – відновитися, плаваючи в басейнах" – зазначив Дмитро Єкімов, засновник групи компаній Sport Life.

Українці бажають продовжувати оздоровлюватися та зміцнювати імунітет за допомогою тренувань. За словами нашого відвідувача Антона, який перехворів на ковід, постійне плавання в басейні дуже допомагає йому відновитися у найкоротші терміни. На третій тиждень після хвороби він вже плавав і зараз відчуває себе добре – це йому дуже допомагає.

Бережіть себе та ваших рідних, мийте руки та залишайтеся здоровими.