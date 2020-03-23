Кабмін заборонив українцям залишати країну для подорожей

З вівторка, 24 березня, громадянам України буде заборонено залишати межі країни в туристичних цілях.

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Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Українські туристи "Я і закон"

Згідно з ним, діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується лише пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

"Ми розуміємо, що рішення непопулярне та незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо посилювати обмежувальні заходи", – написав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через оголошений загальнонаціональний карантин та обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом з 12:00 18 березня в Україні заборонили залізничне, авіа-і автобусне міжміське і міжобласне сполучення.

Крім того, Кабінет міністрів України з 17 березня по 3 квітня тимчасово обмежив перетин державного кордону літаком, потягом та автобусом для іноземців.

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