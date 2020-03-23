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23 березня • оновлено в 18:17
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Кабмін заборонив українцям залишати країну для подорожей

5.7т
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З вівторка, 24 березня, громадянам України буде заборонено залишати межі країни в туристичних цілях.

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Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Українські туристи

Українські туристи

"Я і закон"

Згідно з ним, діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується лише пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.

"Ми розуміємо, що рішення непопулярне та незручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо посилювати обмежувальні заходи", – написав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Walker Anton
Walker Anton
Власть нужна в том числе для того, чтобы предвидеть развитие социальных процессов и упреждать социальные потрясения. Для этого ее наделяют полномочиями и выделяют ресурсы. Наша же власть (кроме расхищения общественного достояния) способна только на запреты, причем запоздалые. Озвученное премьером решение, опоздало ровно на 20 дней. Его как минимум надо было принять 3 марта, когда в Украине появился первый подтвержденный заболевший. Тем более уже тогда из опыта Италии было ясно, что коронавирус импортируется и быстро распространяется. Вместо этого турфирмы продолжали экспортировать туристов, а нувориши во главе с депутатами кататься по куршавелям. А теперь будем их лечить за счет дырявого бюджета и импортировать чартерами и президентскими самолетами
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Крым це Украина чи ни?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А в целях мытья унитазов получается можно покидать?
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