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3 квітня • оновлено в 17:59
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Кабмін ввів заборони для хворих на коронавірус: про що йдеться

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В Україні заборонили відвідування магазинів, аптек і вигул домашніх тварин людям, які перебувають на самоізоляції через зараження коронавірусом.

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Про це йдеться у постанові №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19" Кабінету міністрів України від 2 квітня.

У документі також зазначено, що обов'язковій самоізоляції підлягають особи, які мали контакт із хворим на Covid-19, крім осіб, які перебували в засобах індивідуального захисту при виконанні службових обов'язків.

Також самоізоляції підлягають люди, щодо яких є підозра на інфікування, або люди, які хворіють на Covid-19 і не потребують госпіталізації.

До категорії громадян, які зобов'язані дотримуватися самоізоляції, уряд відніс і людей, старших за 60 років. Виняток – ті, хто працює у сфері боротьби з епідемією і на об'єктах критичної інфраструктури.

Нові заборони Кабміну

Нові заборони Кабміну

МОЗ України

Також у постанові наголошується, що людина, якій призначена самоізоляція, зобов'язана вказати місце, де її проходитиме, та інформацію про засоби зв'язку (номер телефону). Також за власним бажанням вона може вказати короткі відомості про стан здоров'я і хронічні захворювання.

Ці дані будуть внесені у спеціальні інформаційні системи (зокрема, в мобільний додаток єдиного державного вебпорталу електронних послуг).

У Кабміні попередили, що за надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, засоби зв'язку, а також за недотримання режиму самоізоляції громадянин буде притягнутий до адміністративної відповідальності, а в разі порушення режиму самоізоляції, яке спричинить тяжкі наслідки (смерть інших людей), – до кримінальної відповідальності .

Коронавірус

Коронавірус

Якщо ж людина, котра потребує самоізоляції, не має можливості знайти когось, хто б забезпечував її всім необхідним, їй дозволено тимчасово залишати дім, але не можна віддалятися від нього більш ніж на 2 кілометри. Крім того, в разі виходу така людина зобов'язана бути в масці або респіраторі без клапану видиху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про посилення карантинних заходів в Україні 2 квітня оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Серед них – заборона на вихід із дому без масок, заборона на пересування групами більше двох людей і обов'язкова обсервація для тих, хто повернувся з-за кордону.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Два дня назад была ровно противоположная новость о том что больнм коронавирусом в Украине разрешили посещать аптеки и магазины.
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Украину предупредили о последствиях отказа от резолюции России. Великобритания, Соединенные Штаты, Украина и Грузия не дали Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) принять предложенный Российской Федерацией проект резолюции, который призывает отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с новым типом коронавируса. Значит, мы будем бороться одни, у нас для этого есть большие возможности. Мы с задачей этой справимся, а как, господа, с этим справитесь вы?Лидеры этих стран, понимая последствия того, что может быть в результате эпидемии, могли ожидать поддержку от России в силу нашего общего менталитета, истории, географической близости. Вас же все бросят.
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