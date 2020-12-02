Кабінет міністрів України розширив список лікарських препаратів, необхідних для лікування COVID-19, які звільняються від сплати ПДВ і ввізного мита.

Про це стало відомо під час засідання уряду 2 грудня. До списку потрапили вакцини від COVID-19 без зазначення конкретних найменувань.

До переліку препаратів також потрапили Levofloxacin, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefepime, Immunoglobulin, Ceftriaxone, Cefditoren.

Копії відповідного рішення Кабміну виклав в своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль зазначив, що в 2021 році Кабмін виділить 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19.

Також уряд веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування на закупівлю вакцин.

Коли ж вакцина з'явиться в Україні і як буде відбуватися процес захисту населення від COVID-19 – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кабмін вніс вакцини до списку препаратів для лікування COVID-19 Telegram Олексія Гончаренка

Вакцини звільнили від ПДВ і ввізного мита Telegram Олексія Гончаренка

До списку внесли кілька препаратів для лікування COVID-19 Telegram Олексія Гончаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна потрапила до списку 92 країн, які можуть отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19 безкоштовно або за спеціальною ринковою ціною. Така можливість передбачена механізмом COVAX, до якого приєдналася наша країна.