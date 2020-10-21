Кабмін запланував знизити смертність в ДТП на третину: ухвалена Стратегія з безпеки дорожнього руху

Кабінет міністрів України 21 жовтня схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.

Мета – знизити смертність від ДТП мінімум на 30%, повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

Як повідомляється в документі, за 2019 рік в Україні зафіксували понад 160 тисяч ДТП, в яких загинули майже 3,5 тисячі осіб, травмувалися більше ніж 32 тисячі.

Основними причинами ДТП з жертвами названі:

порушення правил маневрування;

перевищення безпечної швидкості;

недотримання дистанції;

порушення правил проїзду перехрестя;

керування транспортним засобом у нетверезому стані;

виїзд на зустрічну смугу;

порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Загалом стратегія безпеки руху складається з:

цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;

розбудови сучасної інфраструктури безпеки;

створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;

створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;

довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з офіційною статистикою Патрульної поліції України у вересні кількість ДТП, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 14,8%. Унаслідок аварій 341 особа загинула, ще 3 086 були травмовані.