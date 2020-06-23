Кабмін склав рейтинг ОДА щодо боротьби з коронавірусом: хто в лідерах
Луганська, Хмельницька та Харківська області опинилися в трійці лідерів у рейтингу обласних державних адміністрацій щодо виконання заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу.
Рейтинг був складений Кабінетом міністрів України, йдеться на сайті Урядового порталу.
Кабмін оцінював роботу ОДА за п'ятибальною системою. Всього під час перевірки враховували 7 показників роботи. Луганська область отримала 31 бал з 35, Хмельницька – 27 балів. Роботу Харківської ОДА, якою керує Олексій Кучер, оцінили в 25 балів, незважаючи на те, що окремі представники медичної системи області, будучи креатурою попередньої влади, саботували процеси виконання заходів по боротьбі з коронавірусом.
При складанні рейтингу враховувалися виконання доручень уряду, серед яких:
дотримання режиму в'їзду-виїзду з областей;
ситуація із забезпеченням обсервації;
ситуація в лікарнях по виплатах зарплат;
соціальний захист під час карантину.
Також проводився моніторинг рішень прем'єр-міністра:
відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії і регіональних комісій ТЕБ та НС;
організація і проведення дезінфекційних заходів в регіонах;
забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус
В результаті оцінки, рейтинг областей виглядає так:
Луганська – 31 бал
Хмельницька – 27 балів
Харківська – 25 балів
Дніпропетровська – 25 балів
Київська – 25 балів
Нижня планка рейтингу:
Чернігівська – 15 балів
Волинська – 15 балів
Тернопільська – 15 балів
Запорізька – 14 балів
Львівська – 13 балів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ряд областей посилили карантинні заходи через погіршення епідеміологічної ситуації. Найбільш високі показники залишаються на заході країни, в деяких регіонах знову скасовують проведення масових заходів, роботу спортзалів і басейнів, забороняють міжобласні пасажирські перевезення і багато іншого.