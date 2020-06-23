Кабмін склав рейтинг ОДА щодо боротьби з коронавірусом: хто в лідерах

Луганська, Хмельницька та Харківська області опинилися в трійці лідерів у рейтингу обласних державних адміністрацій щодо виконання заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу.

Рейтинг був складений Кабінетом міністрів України, йдеться на сайті Урядового порталу.

Кабмін оцінював роботу ОДА за п'ятибальною системою. Всього під час перевірки враховували 7 показників роботи. Луганська область отримала 31 бал з 35, Хмельницька – 27 балів. Роботу Харківської ОДА, якою керує Олексій Кучер, оцінили в 25 балів, незважаючи на те, що окремі представники медичної системи області, будучи креатурою попередньої влади, саботували процеси виконання заходів по боротьбі з коронавірусом.

При складанні рейтингу враховувалися виконання доручень уряду, серед яких:

дотримання режиму в'їзду-виїзду з областей;

ситуація із забезпеченням обсервації;

ситуація в лікарнях по виплатах зарплат;

соціальний захист під час карантину.

Також проводився моніторинг рішень прем'єр-міністра:

відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішенням Державної комісії і регіональних комісій ТЕБ та НС;

організація і проведення дезінфекційних заходів в регіонах;

забезпечення ПЛР тестування населення на коронавірус

В результаті оцінки, рейтинг областей виглядає так:

Луганська – 31 бал

Хмельницька – 27 балів

Харківська – 25 балів

Дніпропетровська – 25 балів

Київська – 25 балів

Нижня планка рейтингу:

Чернігівська – 15 балів

Волинська – 15 балів

Тернопільська – 15 балів

Запорізька – 14 балів

Львівська – 13 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ряд областей посилили карантинні заходи через погіршення епідеміологічної ситуації. Найбільш високі показники залишаються на заході країни, в деяких регіонах знову скасовують проведення масових заходів, роботу спортзалів і басейнів, забороняють міжобласні пасажирські перевезення і багато іншого.